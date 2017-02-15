Swedbank: продажа новых автомобилей в странах Балтии превысила прогнозы

В 2016 году рынок новых автомобилей вырос в Эстонии более, чем на 10%. В Латвии и Литве рост был еще выше — за год продажи новых автомобилей выросли почти на 19%. В Эстонии на учет было поставлено 22 429, в Латвии 16 359 и в Литве 20 320 новых легковых автомобилей.

Член правления компании Swedbank Liising Тармо Улла говорит, что объемы финансирования приобретения новых автомобилей в прошлом году оказались значительно выше, чем прогнозировалось. „Принятию решения о покупке способствуют в основном рост чувства уверенности потребителей, низкий уровень процентных ставок и наличие хороших предложений на рынке”, — сказал Улла.

„При покупке автомобиля люди в основном исходят из соотношения цены и качества, а также из уровня безопасности автомобиля. Не менее важен и разумный расход топлива. В Эстонии потребители по-прежнему отдают предпочтение автомобилям малого среднего класса и городским внедорожникам, которые сочетают в себе все эти качества. В Латвии и Литве в прошлом году существенно выросла доля паркетников (+35%). Важным фактором в городском дорожном движении является и компактность автомобиля. Поэтому все популярнее становятся небольшие паркетники”, — поясняет Улла.

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Среди новых автомобилей, покупку которых финансировал Swedbank, вырисовываются явные фавориты. „Рейтинг автомобильных марок в странах Балтии довольно схож. В первой тройке во всех трех странах фигурируют Škoda (в Эстонии и Литве — на первом месте) и Toyota. В Латвии и в Литве по-прежнему очень популярны автомобили Nissan (в Латвии это 18% от всех новых автомобилей). В Эстонии на третье место вышла Kia, в Литве популярен Volkswagen”, сказал Улла и добавил, что возрастное распределение среди покупателей автомобилей также аналогично во всех трех Балтийских странах.

„Почти половина покупателей автомобилей — люди в возрасте 31-45 лет, моложе 30 лет примерно 15% и клиенты в возрасте 46-60 — 28%”.

Средняя стоимость взятых частными лицами в лизинг новых автомобилей была в 2016 году в Эстонии 23 470 евро, в Латвии 27 211 и в Литве 23 885 евро.