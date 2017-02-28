Swedbank: прибыль предприятий падает третий год подряд

Совокупная прибыль сектора предприятий в прошлом году уменьшились примерно на 10%. Спад этого показателя продолжается уже третий год подряд, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Этому „помог“ быстрый рост зарплат

Основная часть падения прибылей пришлась на обрабатывающую промышленность, девелоперскую деятельность, а также на транспортировку и складирование, в то время как рост прибыли в оптовой торговле занимал доминирующее положение на фоне других видов деятельности.

Несмотря на то, что рост расходов на рабсилу в секторе предприятий существенно сократился, в прошлом году их доля в общих расходах и доходах от продаж достигла самого высокого уровня как минимум за последние 15 лет (если исключить 2009 кризисный год). Быстрый рост зарплат и выросшие расходы на рабсилу „помогли“ падению совокупной прибыли предприятий. С ростом расходов на рабсилу рентабельность предприятий (соотношение прибыли к обороту) упала до самого низкого уровня за 15 лет (если опять же исключить 2009 кризисный год). Вдобавок к росту расходов на рабочую силу на снижение прибыли повлиял спад продажных цен. После двухлетнего спада оборот предприятий в прошлом году начал расти (2%). За этим стоит улучшение как внешнего, так и внутреннего спроса. По предварительным расчетам экспорт товаров и услуг вырос в прошлом году на 4%. Начали также расти цены производителя и экспортные цены, что поддерживает рост оборота предприятий и, в свою очередь, повышают рентабельность.

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Инвестиции предприятий снижаются четвертый год подряд

Несмотря на то, что чувство уверенности предприятий в прошлом году повысилось, рост их кредитного портфеля ускорился и доля свободного капитала понизилась, инвестиции уже четвертый год подряд падают (на 12%; однако в последнем квартале года инвестиции понизились уже на одну пятую). Примерно половина снижения инвестиций пришлась на энергетический сектор, в то время как в транспортном секторе инвестиции больше всего выросли (60%). После завершения наиболее крупных инвестиционных проектов (например, электростанция в Аувере) инвестиции в энергетическом секторе снижаются уже третий год подряд. Вдобавок к реальному уменьшению инвестирования, за снижением инвестирования из-за быстрого развития технологий стоит более медленный рост цен на капитальные товары. Доля инвестиций в экономике опустилась на самый низкий уровень. Меньшие инвестиции в совокупности со снижением рабочей силы и низкой производительностью или ее снижением (часовая производительность добавленной стоимости на предприятиях снижается два года подряд) в результате дают более низкий потенциальный экономический рост. Поэтому для ускорения экономического роста необходимо наращивание инвестиций, которые помогут повысить производительность.

Несмотря на продолжительный спад прибылей, финансовое положение и платежеспособность предприятий хорошие

Хотя рост кредитного портфеля предприятий ускорился, снижение инвестиций и зарубежных займов ограничил рост долга предприятий. Несмотря на снижение совокупной прибыли, небольшие инвестиции помогают увеличивать ликвидные активы предприятий. Благодаря низким процентным ставкам, предприятия тратят меньше денег на выплаты по процентам, что повышает их платежеспособность. Вместе с ожидающимся в этом году восстановлением инвестиций и отступлением краткосрочных кредитов, в ближайшие годы ускорится рост долговых обязательств предприятий. Накопление прибылей повысило уровень собственного капитала предприятий (правда, его рост замедлился) и он не ограничивает выплаты дивидендов.

Опережение роста зарплат по сравнению с ростом производительности сохранится

Замедление роста расходов на рабочую силу, рост продажных цен и улучшение внешнего спроса помогут повышению совокупной прибыли сектора предприятий. В то же время ожидающийся рост инвестиций может это повышение сдерживать. Несмотря на то, что рост расходов на рабсилу замедлился, дефицит рабочих рук поддерживает быстрый рост зарплат. То есть можно прогнозировать, что рост зарплат и в ближайшем будущем будет быстрее роста производительности труда, что снижает конкурентоспособность предприятия. Тот факт, что растет число вакантных рабочих мест, говорит о том, что квалификация тех, кто пытаются найти работу, не устраивает предпринимателей. Примерно треть рабочей силы в Эстонии не имеет профессии и специальности, обладая лишь базовым или общим средним образованием. Быстро развивающиеся технологии требуют от работников высокой квалификации и постоянного самосовершенствования.