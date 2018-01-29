Swedbank прекращает выдачу новых карточек паролей

С 1 февраля Swedbank больше не будет выдавать новые карточки паролей. Ранее выданными карточками паролей можно пользоваться до 1 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба банка.

Осенью будущего года вступит в силу общеевропейское изменение закона, которое в интересах безопасности существенно ограничит операции, осуществляемые с помощью карточек паролей, что сделает их в будущем бесполезными.

По словам директора подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, используемые вот уже 20 лет карточки паролей, устарели на фоне быстро развивающихся технологий. Этим и вызвано изменение в законодательстве. В настоящий момент исключительно карточками паролей для операций в интернет-банке или в мобильном банке пользуются примерно 230 000 клиентов Swedbank, но их число быстро сокращается. „Сегодня уже существует целый ряд более безопасных возможностей для пользования банковскими и прочими э-услугами — Smart-ID, ID-карта, mobiil-ID или PIN-калькулятор. Для нас крайне важно подобрать для каждого клиента наиболее подходящее решение. И, несмотря на то, что карточками паролей можно будет пользоваться ещё в течение целого года, мы советуем не оставлять выбор какого-либо другого способа идентификации на последний момент”, — подчеркнула Раагметс.

В последнее время, по словам Раагметс, очень популярной становится услуга Smart-ID, которая хорошо подходит пользователям смарт-устройств. Эта услуга бесплатна. Smart-ID в Эстонии уже пользуются более 140 000 человек. „Smart-ID можно скачать и установить в смарт-устройство самостоятельно или оформить в банковской конторе”, — сказала Раагметс. „Например, пожилым клиентам, которые смарт-устройствами не пользуются, может подойти PIN-калькулятор, который автоматически создаёт одноразовые коды. Работники банковских контор с удовольствием покажут, как пользоваться PIN-калькулятором”, — говорит Раагметс.

Если человек уже начал пользоваться каким-либо альтернативным способом аутентификации, карточку паролей в банк возвращать не обязательно. „Если Вы планируете прийти в банк с какой-либо другой целью, можете принести нам и свою карточку паролей, но специально приходить для этого в банковскую контору не надо”, — добавила Раагметс.