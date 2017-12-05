Swedbank предупреждает: ранним утром в четверг банковские услуги могут быть недоступны

На раннее утро 7 декабря банковские дела планировать не стоит.

”Внимание: в связи с плановыми работами в ночь на четверг (7 декабря), с 00:00 до 06:00, могут произойти перебои в работе банковских карт, мобильного интернет-банка”, — сообщил Swedbank на своей странице в Facebook. — Приносим извинения за возможные неудобства и просим планировать использование мобильного интернет-банка и банковских карт так, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям”.