05.12.2017, 20:15

Swedbank предупреждает: ранним утром в четверг банковские услуги могут быть недоступны

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Pangaliidu pressiüritus
Pangaliidu pressiüritusFoto: Andres Putting

На раннее утро 7 декабря банковские дела планировать не стоит.

”Внимание: в связи с плановыми работами в ночь на четверг (7 декабря), с 00:00 до 06:00, могут произойти перебои в работе банковских карт, мобильного интернет-банка”, — сообщил Swedbank на своей странице в Facebook. — Приносим извинения за возможные неудобства и просим планировать использование мобильного интернет-банка и банковских карт так, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям”.

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