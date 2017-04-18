Swedbank: предприятия пищевой промышленности намерены повысить как оборот, так и прибыль

Свежее исследование Swedbank показало, что в секторе пищевой промышленности почти 3/4 предприятий намерены повысить оборот и 4/5 надеются поднять рентабельность.

Оливер Ольт, руководитель сектора пищевой промышленности Swedbank, поясняет, что для достижения целей в части прибыли и оборота предприятия собираются наращивать объемы производства и продаж, а также намечают выход на новые экспортные рынки. „Если посмотреть на объемы сырья, вывозимого из Эстонии без обработки, то становится очевидным потенциал еще большего повышения стоимости вывозимого эстонского сырья, возможность запрашивать более высокие цены за нашу продукцию на экспортных рынках”, — добавил Ольт.

Исследование Swedbank показало, что наряду с наращиванием объемов и эффективности, для предприятий пищевой промышленности все большее значение приобретает разработка новой продукции и развитие торговой марки. 1/5 респондентов планирует разрабатывать новую продукцию, и каждый десятый участник опроса собирается продвигать собственную торговую марку. По словам Оливера Ольта, это положительная тенденция. Чем ближе мы подойдем со своей продукцией к конечному потребителю на разных рынках, тем выше будет добавленная стоимость. „Сегодня основным целевым рынком сектора пищевой промышленности является Финляндия и, в какой-то мере, Латвия. Почти каждое второе предприятие планирует сейчас выходить на шведский рынок, каждое третье — на латвийский рынок. Из года в год географический охват продаж расширяется. Экспортеры нацелены на самые разные страны Европы и Азии, а также на рынок США”, — говорит Оливер Ольт.

Новые рынки, рост расходов на рабочую силу, изменение бизнес-моделей и постоянный поиск новых возможностей увеличения добавленной стоимости заставляют предпринимателей инвестировать. Инвестиции планируют почти все респонденты. В этом году в секторе ожидается рост объемов инвестирования на 43,2 процента. „Следует отметить, что 55% инвестиций в пищевую промышленность будет направлено на совершенствование продукции. По этому показателю сектор занимает первое место по промышленности в целом”, — пояснил Ольт. Инвестированию способствуют сейчас низкие процентные ставки и цены на необходимое для производства сырье.

Swedbank организует исследования промышленных предприятий уже шестой год. В общей сложности в исследовании приняли участие 260 предприятий. Оборот на включённых в исследование предприятиях пищевой промышленности в 2016 году составил в общей сложности более 1 миллиарда евро, что составляет 59% оборота всего сектора.