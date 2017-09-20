Swedbank предлагает своим клиентам помощь в оформлении Smart-ID

Со вторника, 19 сентября, Swedbank стал первым учреждением в Эстонии и во всех странах Балтии, которое предлагает своим клиентам возможность воспользоваться помощью работника банка для оформления Smart-ID. Бесплатное приложение Smart-ID — это цифровое средство персональной идентификации, позволяющее легко и просто входить в мобильный и интернет-банк, а также другие электронные среды, сказано в пресс-релизе.

„В Эстонии приложением Smart-ID уже пользуются более 84 000 человек, которые больше не представляют свою повседневную жизнь без него. Однако у нас все еще много тех, кто для входа в электронные среды по-прежнему пользуется карточкой паролей, использование которой законодательство Европейского союза вскоре начнет ограничивать. Часто за этим у человека стоят опасения, что он не сумеет зарегистрировать Smart-ID, а потом им пользоваться. Именно для таких людей мы создали возможность подключаться к Smart-ID в представительствах Swedbank. У наших работников есть время объяснить принципы работы Smart-ID и пройти процесс регистрации вместе с клиентом. Разумеется, мы готовы ответить также на вопросы, касающиеся цифровой тематики в более широком смысле, и дать рекомендации, как пользоваться смарт-устройствами безопасно, — прокомментировала новость директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс. — Наша цель — сделать для людей переход к использованию современных безопасных средств аутентификации максимально гладким”.

Для регистрации учётной записи Smart-ID в представительстве банка у человека должен быть личный код Эстонской Республики, он должен быть клиентом Swedbank и иметь смарт-устройство, работающее на базе операционной системы Android (4.1 и новее) или iOS (iOS 8 или новее). В целях экономии времени, перед тем как идти в представительство банка стоит скачать приложение Smart-ID на свое смарт-устройство из Google Play или App Store. В случае необходимости это можно сделать также вместе с работником банка.

„Зарегистрировать у нас учетную запись Smart-ID может и несовершеннолетний клиент, то есть не достигший 18 лет. Для этого он должен прийти в представительство банка со своим законным представителем”, — сказала Раагметс.

Количество пользователей Smart-ID стабильно растет с каждым днем, и сегодня в странах Балтии уже больше 300 000 уникальных пользователей Smart-ID. Если в Эстонии Smart-ID пользуются 84 140 человек, то в Латвии у нового средства аутентификации уже 228 500 пользователей, и 135 100 пользователей в Литве. В течение одного дня Smart-ID пользуются в среднем 100 000 человек.

Если в этом нет необходимости, разумеется, для регистрации Smart-ID не надо никуда идти. Приложение можно скачать на смарт-устройство из Google Play или Apple App Store и для дальнейшего использования активировать его с помощью Mobiil-ID или ID-карты, не выходя из дома. С приложением Smart-ID не связано никаких дополнительных расходов, для клиентов Swedbank оно совершенно бесплатно.

Приложение Smart-ID было разработано SK ID Solutions AS, которое также занималось созданием ID-карты и mobiil-ID. Smart-ID согласуется с постановлениями Европейской комиссии и учитывает требования Европейского центробанка к надежному средству аутентификации.