Swedbank: повышение эффективности предприятий становится всe более важной задачей

Глобальный экономический рост замедлится в текущем и следующем году. Это относится и к большинству крупнейших торговых партнёров Эстонии. Экономический рост в еврозоне в прошлом году замедлился. В этом году, по нашим оценкам, тенденция сохранится. Северные страны и страны Балтии пока успешно противостоят негативным трендам в мировой экономике. Но в этом году экономический рост должен замедлиться во всех Балтийских странах, а также в Финляндии и Швеции. В то же время при реализации риска негативного развития событий сравнительно сильные позиции Северных стран и стран Балтии позволят этому противостоять. Центробанки стали действовать осторожнее. По нашим прогнозам, Федрезерв США в этом году повысит процентные ставки ещё два раза, и эти повышения должны стать последними в этом цикле. Европейский же центробанк действует при повышении ставок осторожнее, чем мы ожидали. По нашим оценкам, Европейский центробанк повысит базовую процентную ставку лишь в первом квартале следующего года. В то же время среда низких процентных ставок сохранится.

Экономический рост Эстонии замедлится в этом году до уровня более устойчивого развития

Несмотря на замедление роста, экономика Эстонии остаётся хорошо сбалансированной. В прошлом году, по предварительным данным, экономика Эстонии, благодаря внешнему и внутреннему спросу, выросла на 3,7%. Однако внешний спрос понемногу снижается, а рост эстонской экономики и чувство уверенности в секторах свой пик уже давно прошли. Мы прогнозируем на этот год 3%-ный рост экономики (наш предыдущий экономический прогноз был 3,2%). Такая цифра для Эстонии в большей мере обеспечивает устойчивый рост, чем рост, близкий к 5 процентам, который мы имели пару лет назад. В следующем году экономический рост должен замедлиться до 2,7 процента. В то же время, экономика Эстонии сейчас хорошо сбалансирована, и, по нашим оценкам, в ближайшие годы текущий счёт будет в профиците, государственная финансовая система останется прочной, а домохозяйства смогут сделать солидные накопления.

Напряжённость на рынке труда поддерживает быстрый рост зарплат. Наблюдавшийся в последние годы быстрый экономический рост серьёзно повысил спрос на рабочую силу. В результате значительно выросла напряжённость на рынке труда. И хотя уровень вакансий в конце прошлого года немного понизился, он по-прежнему высок. Большое количество иностранных рабочих, прибывающих в Эстонию, лишь немного ослабили дефицит рабсилы. Мы считаем, что напряжённость на рынке труда провоцирует быстрый рост зарплат. Этот рост в предстоящие пару лет замедлится лишь примерно до 6% (в прошлом году средняя брутто-зарплата выросла на 7%).

Ценовая конкурентоспособность предприятий Эстонии ухудшается. Дефицит рабочей силы и связанные с ней высокие расходы заставляют предприятия больше инвестировать в активы, помогающие повышать производительность. Выгодные условия финансирования благотворно сказываются на инвестициях. Несмотря на то, что в последние годы производительность рабсилы при поддержке высокого спроса выросла, этот рост по-прежнему отстаёт от роста расходов на рабочую силу. А это понижает ценовую конкурентоспособность предприятий. Высокие расходы на рабочую силу могут стать серьёзным риском для предприятий с низкой производительностью, поскольку у них может замедлиться рост оборота.

Предприятиям важно держаться поближе к экспорту, что поможет им повысить производительность. Повышение эффективности становится всё более важной задачей.

Рост цен в этом году замедлится. Рост потребительских цен, который в предыдущие два года был выше трёх процентов, должен в этом году замедлиться до 2,9, а в следующем — до 2,4 процента. В этом году наибольшее влияние на потребительскую корзину окажет уменьшение роста цен, связанных с алкоголем и жилищем. Скорректированный с учётом инфляции рост нетто-зарплаты в этом году резко замедлится, что, по нашей оценке, должно замедлить рост частного потребления. В то же время влияние прошлогодней реформы налога с оборота будет ощущаться и в этом году, что, напротив, окажет на потребление положительное действие.

Негативные риски увеличились. Риски, которые могут ухудшить базовый сценарий настоящего прогноза, возросли. Они вытекают главным образом из внешней среды (возможная эскалация торгового конфликта между США и Китаем, рост геополитической напряжённости, темы, связанные с Брекзитом, политическая напряжённость в ЕС и многое другое). Всё это способно оказать негативное воздействие на внешний спрос и на экспортные возможности Эстонии. Но нельзя исключать и такие возможности, которые вопреки ожиданиям скажутся на внешней среде положительно.