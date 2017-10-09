Swedbank: повышение цен в сентябре немного замедлилось

В сентябре, как и ожидалось, повышение цен замедлилось. По сравнению с прошлым годом потребительская корзина подорожала на 3,7 процента, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Наибольший вклад в рост потребительских цен по-прежнему вносят продукты питания. Больше всего подорожали мясные и молочные продукты, а также фрукты. Цены на молочные продукты серьезно повысились по всему миру. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, молочные продукты в сентябре подорожали в долларах на 27 процентов по сравнению с прошлым годом. За повышением цен в первую очередь стоят ограничения со стороны предложения в Европейском союзе и других регионах.

Более высокие ставки акцизов вызвали рост цен на алкогольные напитки, табачные изделия и моторное топливо. На цене топлива сказался также рост цен сырой нефти. В сентябре цена сырой нефти в евро была на 10% выше, чем год назад. Нефтяные цены в сентябре повысились из-за высокого спроса и политической напряжённости (референдум в Курдистане, иранская ядерная программа).

Во второй половине года рост цен немного ускорился именно из-за повышения акцизов. Мы считаем, что рост цен по итогам 2017 года превысит 3%. Цены растут с одной стороны из-за удорожания сырья и рабочей силы. С другой – повышать цены позволяют рост зажиточности домохозяйств и оптимизм в отношении будущего. Средняя зарплата и в этом году повышается быстрее, чем растут цены. Во втором квартале средняя нетто-зарплата выросла почти на 7 процентов по сравнению с прошлым годом.

Если для потребителей более высокие цены означают замедление роста покупательной способности, то производителям это позволяет наращивать оборот. Рост отпускных цен на промышленных предприятиях в этом году ускорился аналогично росту потребительских цен. Индекс цен производителей повысился в августе на 4,7% по сравнению с прошлым годом. Цены выросли из-за удорожания энергии и молочных продуктов.