29.08.2018, 11:50

Swedbank: потребление остается умеренным, несмотря на быстрый рост зарплат

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rus.delfi.ee
EST
Raha
RahaFoto: Ilmar Saabas

Быстрый рост зарплат продолжается. В 2018 году средняя зарплата брутто по оценкам Swedbank, повысится почти на 7%, а в 2019 году примерно на 6%, пишет Swedbank.

Основная причина замедления роста зарплат — высокая сравнительная база предыдущего года. По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата достигла во втором квартале 1321 евро, то есть за год она выросла на 6,4% процента.

Зарплаты повысились во всех областях деятельности, кроме управления. Из наиболее крупных отраслей экономики во втором квартале наибольший рост зарплат был в торговле, где в первом квартале было около 2000 вакансий. В промышленности, непосредственно открытой для международной ценовой конкуренции, рост зарплат был более медленным.

Из-за дефицита рабочей силы рост зарплаты ускоряется

Быстрый рост экономики вызвал повышение спроса на рабочую силу. Но ресурс незанятой рабочей силы на рынке труда постоянно уменьшается. Дефицит рабочей силы увеличивается, поскольку рабочих рук требуется больше, чем рынок труда может предложить. Поэтому быстрый рост зарплат сохранится и впредь. В 2018 году средняя зарплата брутто по оценкам Swedbank, повысится почти на 7%, а в 2019 году примерно на 6%.

Рост зарплат был вызван также повышением минимальной зарплаты и различными доплатами. Премии во втором квартале составляли существенную долю в торговле, недвижимости, финансах и в IT-отрасли.

Финансовое положение домохозяйств лучше, чем когда-либо прежде

Реальная покупательная способность наемных работников повысилась в первом полугодии примерно на десять процентов. Столь быстрый рост покупательной способности мы последний раз видели в период предыдущего экономического бума. Нетто-зарплата наряду с быстрым ростом брутто-зарплаты повысилась также благодаря реформе подоходного налога. Данные Налогово-таможенного департамента по различным группам зарплат в первой половине года показывают, что реформа подоходного налога могла замедлить рост брутто-зарплаты на более низких уровнях зарплаты (которые выиграли от реформы подоходного налога) и ускорить рост брутто-зарплаты у тех, кто проиграл от реформы.

Увеличение социальных выплат и быстрый рост зарплат усилил финансовое положение домохозяйств. Оценка своего финансового положения, данная семьями, выше, чем когда-либо прежде, существенно превышая уровень времён предыдущего экономического бума (по данным Института конъюнктуры). Более половины семей, по данным Института конъюнктуры, в состоянии делать накопления.

Потребление остается умеренным, несмотря на быстрый рост зарплат

Выросшая за год на десять процентов реальная заработная плата не отражается в цифрах розничных продаж. Объем розничных продаж в первом полугодии сохранился примерно на прошлогоднем уровне. Покупки, совершённые за рубежом, также росли скромно. По данным Банка Эстонии, эстонские туристы во втором квартале потратили за рубежом всего на 10 миллионов евро больше, чем годом ранее. Скромные результаты потребления вызваны, по-видимому, несколькими причинами: повышением цен, растущим накоплением и консервативным расчётом необлагаемого подоходным налогом дохода. Последнее может стать причиной ускорения потребления в следующем году.

Но в отдаленной перспективе рост потребления обещает быть скромным. Если нетто-зарплата, скорректированная по росту цен, выросла по сравнению с пиком прошлого экономического цикла почти наполовину, то объем потребления домохозяйств по данным Департамента статистики остался примерно таким же, как и одиннадцать лет назад.

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