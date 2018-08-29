Swedbank: потребление остается умеренным, несмотря на быстрый рост зарплат

Основная причина замедления роста зарплат — высокая сравнительная база предыдущего года. По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата достигла во втором квартале 1321 евро, то есть за год она выросла на 6,4% процента.

Зарплаты повысились во всех областях деятельности, кроме управления. Из наиболее крупных отраслей экономики во втором квартале наибольший рост зарплат был в торговле, где в первом квартале было около 2000 вакансий. В промышленности, непосредственно открытой для международной ценовой конкуренции, рост зарплат был более медленным.

Из-за дефицита рабочей силы рост зарплаты ускоряется

Быстрый рост экономики вызвал повышение спроса на рабочую силу. Но ресурс незанятой рабочей силы на рынке труда постоянно уменьшается. Дефицит рабочей силы увеличивается, поскольку рабочих рук требуется больше, чем рынок труда может предложить. Поэтому быстрый рост зарплат сохранится и впредь. В 2018 году средняя зарплата брутто по оценкам Swedbank, повысится почти на 7%, а в 2019 году примерно на 6%.

Рост зарплат был вызван также повышением минимальной зарплаты и различными доплатами. Премии во втором квартале составляли существенную долю в торговле, недвижимости, финансах и в IT-отрасли.

Финансовое положение домохозяйств лучше, чем когда-либо прежде