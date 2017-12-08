Swedbank: pост цен ускорился из-за подорожания моторного топлива

Как и ожидалось, рост цен ускорился в ноябре до 4,2 процента, пишет старший экономист Swedbank Лийс Элмик. Наибольший вклад в рост инфляции внесли продукты питания, алкоголь и моторное топливо. Ускорение роста цен произошло из-за удорожания моторного топлива.

Продукты питания повысились в цене по сравнению с прошлым годом почти на 8%. На их цену повлияло удорожание молока, овощей и фруктов. Повышение цен было вызвано неблагоприятными для сельского хозяйства погодными условиями и высоким спросом.

Более высокие ставки акцизов вызвали рост цен на алкогольные напитки, табачные изделия и моторное топливо. На цене топлива сказался также рост цен на сырую нефть. В ноябре цена сырой нефти в евро была на 23% выше, чем год назад. Нефтяные цены повышались под влиянием растущего в связи с оживлением мировой экономики спроса, снижения добычи со стороны OPEC и роста политической напряжённости. В ноябре OPEC решил продлить действие квот на добычу нефти до конца следующего года.

По прогнозам Swedbank, рост цен замедлится с 3,5 процента в текущем году до 3,0 процента — в следующем. Примерно треть будет вызвана ростом акцизов на алкоголь, табак и бензин. Замедление повышения цен происходит из-за снижения внешнего ценового давления: рост цен на нефть и прочее сырьё должен в следующем году затормозиться.