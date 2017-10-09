09.10.2017, 15:50

Swedbank по ошибке снял деньги с тысяч счетов своих клиентов

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rus.delfi.ee
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Swedbank по ошибке снял деньги с тысяч счетов своих клиентов
Foto: Anni Õnneleid

В начале октября Swedbank перешел с кредитных карт со свободным возвратом на новый расчет процентных ставок, в связи с чем произошла ошибка, из-за которой со счетов клиентов были сняты деньги.

При переводе кредитных карт со свободным возвратом на новую систему расчета процентных ставок с расчетных счетов части клиентов ошибочно сняли кредитный лимит, использованный в предыдущем месяце.

Без денег клиенты не остались, сумма была просто перенесена на счет кредитной карты.

Все 7000 клиентов, которых коснулась ошибка, были оповещены. изначальное состояние счетов было восстановлено к 3 октября.

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