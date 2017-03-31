Swedbank: перспективы роста в промышленном секторе улучшились, но рост потребления замедляется

Рост объемов производства в промышленности Эстонии стал резко ускоряться уже летом прошлого года и продолжился в первые два месяца текущего года (в феврале рост составил 9% в годовом сравнении). Сильный рост продемонстрировали все отрасли промышленного сектора, пишет в своем обзоре главный экономист Swedbank Тыну Мертсин.

Благоприятная конъюнктура в энергетическом секторе

Объем производств энергии вырос на 23%, в т. ч. электроэнергии — на треть. Этому способствовал низкий уровень заполняемости гидрорезервуаров в Северных странах, что увеличило оптовую стоимость электроэнергии и повысило конкурентоспособность эстонских производителей электроэнергии. В то же время потребление электроэнергии возросло всего на 1%.

Сильный рост производства электроэнергии и продукции из сланцевого масла подстегнул объемы производства в горнодобывающей промышленности. Объем производства продукции из сланцевого масла в этом году продемонстрировал очень сильный рост, чему частично способствовал рост цен сырой нефти на мировом рынке. Например, экспорт продукции из сланцевого масла в денежном выражении вырос в этом году почти на 400%. Но и объем экспорта увеличился примерно на 190%.

Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности ускорился

Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности стал ускоряться с сентября прошлого года, и этот сильный рост продолжился также в текущем году (в феврале рост составил 6%). В наибольшей мере этому росту способствовали производство изделий из древесины, из металла, а также упомянутой продукции из сланцевого масла. Свою роль сыграли ремонт и монтаж машин и оборудования (в основном — судоремонт). Однако спад объемов производства в электронной промышленности оказывал сильное тормозящее воздействие. Уменьшился и вывоз электронного оборудования (в основном для мобильной связи). Спад вывоза электронной продукции уменьшил и цифры роста всей обрабатывающей промышленности в денежном выражении (в феврале 2% в годовом сравнении). Поскольку экспортные цены за последние месяцы быстро росли, объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности в феврале, по-видимому, снизился.

Заказы продукции электроники падают уже шестой месяц подряд. Это указывает на возможность продолжения в ближайшие месяцы падения объемов производства и экспорта в этой сфере. Поскольку речь идет о крупной сфере деятельности (15% доходов от продаж в секторе предприятий и одно лишь оборудование мобильной связи — 14% экспорта товаров), то это имеет серьезное воздействие на производственные показатели обрабатывающей промышленности в целом. В то же время это влияние на ВВП ниже, поскольку в электронной промышленности доля добавленной стоимости очень низка (9%, что является самым низким показателем среди всех отраслей обрабатывающей промышленности).

swedbank

В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжения умеренного роста в промышленном секторе

С одной стороны, внешний спрос усилился, существенно повысилось чувство уверенности предприятий, растет и число новых заказов и в большинстве сфер, работающих на основании заказов (наряду с производством электроники в этом году немного снизились заказы лишь на электрическое оборудование и химикаты). В начале этого года экономический рост в зоне евро был довольно сильным, и в марте индекс деловой активности здесь поднялся до самого высокого за шесть лет уровня. Время поставки в еврозоне немного увеличилось, то есть спрос может превышать предложение. Заказы предприятий растут, и занятость в коммерческом секторе увеличивается. Улучшилось и чувство уверенности промышленных предприятий. Это говорит о возможности сохранения умеренного роста в зоне евро и во втором квартале.

С другой стороны, растут цены. Цены продаж, цены приобретаемых товаров и услуг в еврозоне растут самыми быстрыми за 6 лет темпами. За этим в основном стоит рост сырьевых цен (топливо, продукты питания, металлы) на мировом рынке. В Эстонии также резко ускорился рост цен производителя, экспортных и импортных цен. Причина также кроется в росте цен на сырье.

Рост продажных цен в промышленном секторе наряду с умеренным внешним спросом поддерживают рост оборота предприятий и помогают им в условиях выросших расходов на рабочую силу повысить рентабельность.

Замедление роста доходов от продаж на предприятиях розничной торговли было ожидаемым

Рост доходов от продаж на предприятиях розничной торговли после коррекции с учетом роста цен понемногу снижается уже 2 года подряд и, начиная с середины прошлого года, замедление углубляется (рост в феврале составил всего 1%). Но при этом чувство уверенности потребителей улучшается. Кроме того, со второй половины 2014 года ускорились продажи механических транспортных средств. Быстрому росту продаж механических транспортных средств (в феврале он составил 19%) способствует увеличение покупательной способности жителей Эстонии (быстрый рост реальных зарплат) и низкий уровень процентных ставок. В этом году мы ждем ускорения роста цен и резкого замедления реального роста нетто-зарплаты из-за некоторого замедления роста зарплат, что, по всей вероятности, может притормозить рост потребления. В следующем году резкое повышение необлагаемого подоходным налогом минимума вновь повысит среднюю покупательную способность, что должно вновь подтолкнуть частное потребление.