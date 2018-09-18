Swedbank открыл мобильные бесконтактные платежи и представляет первую версию нового приложения

Директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс говорит, что новое приложение означает совершенно новый подход в банковской сфере: "Если в большинстве случаев на рынок выводится готовое приложение, то на этот раз мы разрабатываем новое приложение в сотрудничестве с клиентами. Это значит, что мы открываем доступ к приложению уже начиная с бета-версии, чтобы люди могли попробовать и прислать нам отзывы о дизайне и удобстве пользования. По этим отзывам мы будем улучшать приложение, и в ближайшие месяцы будем добавлять все новые возможности”.

Рост популярности бесконтактных платежей и изменение цифровых навыков людей дают, по мнению Эде Раагметс, основания предполагать, что довольно скоро мобильные бесконтактные платежи станут столь же популярными, как и платежи карточками.

"Число пользователей нынешнего мобильного банкаSwedbank выросло уже до 290 000 человек, что составляет почти половину наших активных в цифровом мире клиентов. Только за август наши клиенты совершили почти 2,4 миллиона бесконтактных платежей”, — отметила Раагметс. „Призываю всех попробовать новое приложение и поделиться с нами впечатлениями и пожеланиями”, — добавил она.