18.09.2018, 13:30

Swedbank открыл мобильные бесконтактные платежи и представляет первую версию нового приложения

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rus.delfi.ee
EST 17
Pangaliidu pressiüritus
Foto: Andres Putting

С сегодняшнего дня клиенты Swedbank могут пользоваться первой версией нового приложения Swedbank 2019 Eestis, которое можно скачать в Google Play и App Store. Впервые в Эстонии приложение предлагает пользователям Android совершенно новую возможность – совершать бесконтактные мобильные платежи. Для оплаты с помощью мобильного телефона надо в магазине приложить его к платежному терминалу, как и бесконтактную банковскую карточку.

Директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс говорит, что новое приложение означает совершенно новый подход в банковской сфере: "Если в большинстве случаев на рынок выводится готовое приложение, то на этот раз мы разрабатываем новое приложение в сотрудничестве с клиентами. Это значит, что мы открываем доступ к приложению уже начиная с бета-версии, чтобы люди могли попробовать и прислать нам отзывы о дизайне и удобстве пользования. По этим отзывам мы будем улучшать приложение, и в ближайшие месяцы будем добавлять все новые возможности”.

Рост популярности бесконтактных платежей и изменение цифровых навыков людей дают, по мнению Эде Раагметс, основания предполагать, что довольно скоро мобильные бесконтактные платежи станут столь же популярными, как и платежи карточками.

"Число пользователей нынешнего мобильного банкаSwedbank выросло уже до 290 000 человек, что составляет почти половину наших активных в цифровом мире клиентов. Только за август наши клиенты совершили почти 2,4 миллиона бесконтактных платежей”, — отметила Раагметс. „Призываю всех попробовать новое приложение и поделиться с нами впечатлениями и пожеланиями”, — добавил она.

Поначалу с помощью нового приложения Swedbank 2019 Eestis можно будет:

  • совершать бесконтактные мобильные платежи (только с помощью Android-телефонов)
  • осуществлять внутригосударственные платежи;
  • видеть остаток на счёте, выписку со счёта и детали сделок;
  • управлять своими банковскими карточками;
  • отправлять в Swedbank отзывы об услугах.

Бесконтактные мобильные платежи можно совершать только с помощью смарт-устройств, работающих на операционной системе Android, поскольку продукция Apple сейчас поддерживает только функцию Apple Pay, которая пока недоступна в Балтийских странах. Swedbank надеется внедрить бесконтактные платежи на смарт-устройствах Apple сразу, как только условия Apple изменятся.

NB! Swedbank 2019 Eestis — приложение с ограниченной функциональностью и не заменяет собой прежнее мобильное приложение Swedbank Eestis. Для организации повседневных банковских операций нынешнее приложение следует сохранить.

Дополнительную информацию о приложении Swedbank 2019 Eestis и о бесконтактных мобильных платежах можно посмотреть здесь: www.swedbank.ee/mobiilimaksed.

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