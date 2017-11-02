Swedbank: oформление жилищного кредита заставляет людей задумываться о рисках

За 9 месяцев текущего года страховая компания Swedbank выплатила в виде компенсаций по договорам страхования жизни более 1 600 000 евро. Самые крупные компенсации были выплачены в связи с травмами, полученными при падении с большой высоты и в ДТП с мотоциклом (более 9000 евро и 7000 евро). Самая большая компенсация была связана с погашением остатка по кредиту за погибшего в пожаре — около 60 000 евро.

По словам руководителя сферы страхования жизни Swedbank Элерийн Рейнманн, принятие на себя больших долговых обязательств заставляет людей серьезно задуматься о возможных рисках.

"Мы видим, что для берущих жилищный кредит клиентов заключение договоров страхования жизни становится все актуальнее — свою жизнь страхует каждый третий кредитополучатель. В рамках страхования кредитов сделано выплат примерно на 350 000 евро”, — сказала Рейнманн и добавила, что помнить надо все же не только о кредитных обязательствах, но и об обязательствах перед своей семьей.

Почти 70% выплат в связи со смертельными случаями были связаны с болезнью.

"О страховании жизни люди задумываются, прежде всего, из боязни перед несчастными случаями. Но в действительности основная причина выплат в связи со смертью — тяжелая болезнь, главным образом, злокачественные новообразования и болезни сердечно-сосудистой системы. Болезни, к сожалению, не щадят и молодых людей. Почти все случаи утраты трудоспособности были связаны со злокачественными новообразованиями, а средний возраст страхователя был всего 38 лет”, — подчеркнула Рейнманн.

Выплат в связи с травмами было 1015, то есть за каждый рабочий день на стол специалиста по рассмотрению ущерба ложится в среднем 8 заявлений о травмах.

"Наиболее распространенными травмами являются вывихи, переломы и резаные раны, требующие наложения швов. Наиболее тяжелые травмы бывают при падении с высоты и при ДТП, где человек может получить сотрясение мозга, повреждение позвоночника и различные переломы костей. Самые серьезные повреждения получил человек при падении с высоты нескольких метров — человек получил множественные переломы, а также повреждение лица и головы”, — пояснила Рейнманн.

За 9 месяцев 2017 года страховая компания Swedbank Life Insurance SE выплатила в связи со смертельными случаями компенсаций на сумму 602 000 евро. В связи с утратой трудоспособности было выплачено 216 000 евро, а в связи с травмами — 352 500 евро.