Swedbank обновил интернет-банк и мобильный банк: что изменилось?

11 июля Swedbank проводил в интернет-банке и в мобильном банке плановые работы по обслуживанию, в ходе которых были добавлены новые функции, сообщается в пресс-релизе Swedbank.

Частные клиенты, пользующиеся телефонами, работающими на ОС Android, получают быстрые мобильные уведомления об операциях на счете. С помощью нововведения владельцы устройств, работающих на Android, могут получать оперативную информацию о поступивших суммах, э-счетах, достижении минимального предела остатка на счете, а также о приближении срока оплаты э-счета. Пользователи iOSi также смогут воспользоваться нововведением в ближайшее время. Обновили платформу интернет-банка, и в связи с этим исчезла возможность пользоваться интернет-банком Swedbank через браузер Internet Explorer 8. Если возникнут проблемы, обновите свой веб-браузер или используйте какой-либо другой браузер. Бизнес-клиенты могут управлять банковскими карточками в мобильном банке. Пользователи Android-телефонов теперь имеют возможность видеть все привязанные к счетам фирмы карточки, блокировать и вновь активировать их. Мобильный банк станет еще удобнее и полезнее. В июле клиентам предоставят возможность подписывать договор по автокредиту прямо в мобильном банке. Swedbank приносит извинения за неудобства, которые могли возникнуть в ходе работ по обслуживанию. Круглосуточно информацию можно получать по телефону Swedbank 6 310 310.