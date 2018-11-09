Swedbank: напряженность на рынке труда все больше ограничивает экономический рост

Рост эстонской экономики замедляется, но она хорошо сбалансирована, и у неё умеренная „температура”. Сильный рост экономики сохраняется в Эстонии уже три года подряд. Этому способствовали как улучшение внешнего спроса, так и сравнительно сильный внутренний спрос, особенно в прошлом году. В прошлом году ускорению экономического роста способствовал также быстрый рост числа занятых. Однако в ближайшие годы вклад занятости в экономический рост уменьшится. Мы также прогнозируем ослабление внешнего спроса. По нашим прогнозам, экономика в этом году вырастет на 3,5%, в следующем на 3,2% и в 2020 году на 2,7%.

Внешний спрос снижается. В этом году экономика крупнейших торговых партнёров Эстонии продолжает находиться в хорошем состоянии, что поддерживает и рост нашего экспорта. Однако рост этот не имеет под собой широкой основы. В следующие два года внешний спрос будет ослабевать, что начнёт понемногу ограничивать рост нашего экспорта.

В следующем году инвестиции должны увеличиться. Инвестиции предприятий в этом году снизятся, но причина в значительной мере кроется в эффекте базы — в первой половине прошлого года инвестиции в целом ряде сфер росли необычайно быстро (например, в деревообрабатывающей промышленности и в транспортном секторе). В следующем году эффект базы уменьшится, и инвестиции предприятий покажут умеренный рост. В ближайшие годы проценты по кредитам останутся на низком уровне, что окажет поддержку инвестициям. Положительный момент состоит в том, что структура инвестиций предприятий всё больше смещается в направлении повышения эффективности. И хотя рост инвестиций госсектора в этом и следующем году должен замедлиться, их объём по отношению к ВВП будет стабильно высоким, и это продолжит оказывать сильное стимулирующее воздействие на экономику.

Рост цен замедлится. Вступивший в начале этого года в силу новый расчёт подоходного налога на частное лицо, повысивший покупательную способность большей части наёмных работников, до сих пор оказал лишь небольшое влияние на частное потребление. Причина, по всей видимости, состоит как в росте накопления, так и в быстром росте потребительских цен. Рост цен в этом году превысит 3 процента, то есть будет на уровне прошлого года. Среди разных групп продуктов наибольший вклад в рост цен внесут неизбежные расходы: жильё, питание, транспорт. Кроме того, инфляцию ускорило удорожание алкоголя и табака. В следующем году инфляция замедлится до 2,8 процента, поскольку рост цен на энергию остановится, а повышения акцизов на алкоголь, скорее всего не будет.

Напряжённость на рынке труда всё больше ограничивает экономический рост. Поиск незанятых работников с подходящей квалификацией на домашнем рынке становится всё более затруднительным. Уровень занятости в Эстонии достиг наивысших за все времена значений, безработица находится на очень низком уровне. По нашим прогнозам, уровень безработицы в этом году составит 5,5% и сохранится примерно на уровне 5% в ближайшие два года. Доля неактивных людей в Эстонии одна из самых низких в ЕС. И хотя напряжённая ситуация на рынке труда продолжает поддерживать быстрый рост зарплат, увеличивая тем самым расходы на рабочую силу и ограничивая рентабельность предприятий, эта ситуация заставляет предприятия повышать эффективность производства.