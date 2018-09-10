10.09.2018, 13:50

Swedbank напоминает: вскоре изменится дневной лимит карточки паролей

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rus.delfi.ee
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Pangaliidu pressiüritus
Foto: Andres Putting

С 13 сентября с карточкой паролей в интернет-банке за день можно будет совершать платежей максимально на 100 евро. С 8 ноября дневной лимит для карточки паролей снизится до 50 евро, а с 1 февраля пользоваться карточками паролей будет невозможно, говорится в пресс-релизе.

По словам директора подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, в этом году уже более 90 000 пользователей интернет- и мобильного банка выбрали себе более современную альтернативу карточке паролей, но довольно значительное количество — примерно 140 000 клиентов Swedbank — пока все еще пользуются исключительно карточкой паролей. Рекомендуем уже сейчас выбрать альтернативное решение, чтобы осталось достаточно времени для привыкания к новому способу идентификации. Следует помнить, что с февраля следующего года карточками паролей пользоваться больше будет невозможно”, — сказала Раагметс.

У карточки паролей имеется несколько хороших альтернатив — Smart-ID, Mobiil-ID, ID-карта или PIN-калькулятор. „Наибольшей популярностью пользуется Smart-ID. Этим решением пользуются уже более 230 000 клиентов Swedbank. Smart-ID на своё смарт-устройство можно установить бесплатно. Приложение можно самостоятельно скачать в Google Play или из App Store. Активировать его очень просто, надо лишь следовать появляющимся на экране указаниям”, — поясняет Раагметс.

Что же касается услуги Mobiil-ID, то она подходит и владельцам кнопочных телефонов. Оформить услугу можно у своего мобильного оператора. „Уточните условия услуги, поскольку, хотя в общем случае услуга стоит около 1 евро в месяц, у некоторых операторов пакет уже может содержать Mobiil-ID. В таком случае отдельно за него платить не надо”, — советует Раагметс.

„Если человек пользуется только интернет-банком и смартфона нет, советуем выбрать ID-карту или PIN-калькулятор. Для входа в интернет-банк с ID-картой необходимо считывающее устройство. PIN-калькулятор — простое устройство, которое автоматически генерирует одноразовые пароли. Приобрести его можно в представительстве банка”.

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