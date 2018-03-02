Swedbank: массмедиа обладают большим влиянием на формирование отношения к пенсионной системе

На мнение значительной части людей о пенсионной системе Эстонии оказывают влияние в первую очередь массмедиа, следует из результатов исследования, проведенного по заказу Swedbank. Особенно большую роль сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, играют для учащихся и студентов (61%). Большое значение в формировании отношения молодежи имеет также мнение друзей и членов семьи.

”Считается, что молодежь за массмедиа не следит, однако исследование показало, что именно из средств массовой информации черпаются сведения, которые помогают молодежи сформировать свое мнение о пенсионной системе”, — говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк.

Многие респонденты подчеркивали, что мнения и выступления финансовых экспертов также помогают им определиться с выбором. Особенно важно это для возрастной группы 18-24-летних. В этой возрастной группе также было меньше всего тех, кто считают, что их мнение никто не может поколебать.

Безусловно, наряду с тем, что появляется в медиа и тем, что говорят эксперты, на настрой молодежи влияет и та картина, которую они видят на примере своих дедушек и бабушек, понимая какую жизнь позволяет вести нынешняя пенсия. ”Поэтому они понимают, что для сохранения желаемых стандартов жизни и в пенсионном возрасте, нельзя надеяться лишь на I и II ступени, а необходимо дополнительное накопление. Молодые люди все чаще задумываются о будущем, и с каждым годом инвестируют все больше, например, в третью ступень пенсионной системы. Тем, как идут дела у II ступени, они также стали интересоваться больше, чем, например, 4-5 лет назад”, — сказала Пейк.

”Общая же тенденция проявилась в том, что чем старше человек, тем больше он уверен в уже сформировавшемся собственном мнении, повлиять на которое кому бы то ни было сложно”, — добавила Пейк. Она подчеркнула, что именно 50-64-летние респонденты были больше всего уверены, что их мнение никто не сможет поколебать.

Исследование также показало, что многие жители Эстонии не могут оценить, каким станет их доход после выхода на пенсию. Более половины ответивших присоединились ко II пенсионной ступени и, хотя задумывались о необходимости дополнительного накопления, каждый пятый для этого пока ничего не сделал.

Основные надежды люди по-прежнему возлагают на недвижимость и на детей. Многие хотя и осознают, что пенсии будут небольшими, но конкретных шагов для обеспечения будущего пока не предпринимают. ”По отношению к молодежи мы настроены позитивно — почти половина людей в возрасте до 24 лет пока не начали заниматься обеспечением своего будущего, но уже думают об этом. Мы лишь надеемся, что после завершения обучения и поступления на работу они начнут действовать”, — говорит Пейк в заключение.



Исследование по заказу Swedbank провела фирма Turu-uuringute AS. Всего было опрошено 954 жителя Эстонии старше 18 лет.