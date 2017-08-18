Swedbank: лишь в каждой пятой семье Эстонии детей учат правильно обращаться с карманными деньгами

Заказанное Институтом финансов Swedbank исследование показало, что регулярно давать карманные деньги детям начинают с семилетнего возраста, но лишь в 20% семей Эстонии детям подробно разъясняют, как ответственно распоряжаться деньгами.

"Регулярные карманные деньги помогают ребёнку учиться ставить цели и откладывать деньги, что благотворно сказывается на его самостоятельности. Договорённость о размерах карманных денег также помогает держать под контролем семейный бюджет в целом. Если же давать ребёнку пару евро сегодня и четыре завтра, то за месяц это может вылиться в сумму, которая окажется значительно больше, чем те деньги, которые родители изначально запланировали на карманные расходы”, — говорит директор Института финансов Swedbank Кати Воометс посредством пресс-релиза.

Размер ежемесячных карманных денег растёт по мере взросления ребёнка. У 7-10-летних размер карманных денег в среднем составляет 12 евро, 11-15-летние получают ежемесячно в среднем 21 евро, а 16-19-летние почти 35 евро. Исследование показало, что 61% родителей дают карманные деньги даже 20-23-летним детям, но не так регулярно, как младшим.

"То, когда, на каких принципах и сколько дети получают карманных денег, зависит от зрелости ребёнка, от финансовых возможностей родителей и от их ценностных установок. Карманные деньги определённо не стоит связывать с работами по дому, за которые ребёнок отвечает в любом случае. Это допустимо в случае выполнения каких-либо сложных домашних работ", — поясняет Кати Воометс.

Исследование показало, что карманные деньги выдаются по потребности, когда ребёнок просит денег на конкретные нужды. Выдача карманных денег за хорошие отметки или хорошее поведение распространена меньше. До 15 лет запросы ребёнка связаны главным образом с закусками, сладостями и игрушками. Расходы на развлечения начинают расти с 11 лет, а в подростковом возрасте больше всего денег тратится на одежду и обувь.

Исследование показало, что младшим детям в основном дают наличные деньги. Предпочтение банковским переводам начинают отдавать с 16 лет. Родители контролируют детские расходы до 11-летнего возраста, позднее спрашивают о расходах лишь время от времени. Отслеживание банковского счёта ребёнка среди родителей распространено мало.

Целью исследования было понять позицию родителей и их отношение к вопросу о детских карманных деньгах. Исследование провела кампания Spinter Research. Опрошено 1003 родителя.