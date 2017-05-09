Swedbank: как и ожидалось, цены быстро растут

Если в марте инфляция еще была немного ниже 3%, то в апреле рост цен вновь ускорился, и в итоге средняя потребительская корзина оказалась на 3,2% дороже, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост потребительских цен внесло ускорение роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки до 4,5% в годовом сравнении.

Транспорт подорожал за год на 5,5% и, несмотря на то, что цены на нефть на протяжении длительного периода колеблются в пределах 50-55 долларов США за баррель, ещё несколько месяцев на рост транспортных цен будет оказывать влияние низкая сравнительная база цены на нефть в первой половине прошлого года. По прогнозу Swedbank, цена барреля нефти к концу этого года достигнет 58 долларов США и будет держаться в пределах 60 долларов весь следующий год.

В апреле немного быстрее обычного росли также цены на общественное питание и гостиничные услуги. Рост по сравнению с прошлым годом составил 6,8%. Единственной группой товаров, где цены снизились (на 2,5%), стали услуги связи.

В соответствии с прогнозом Swedbank, рост цен на уровне 3% сохранится на весь год. Это вызвано удорожанием сырья и повышением акцизов.