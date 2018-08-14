Swedbank: из-за дефицита рабочей силы рост зарплат ускоряется

Занятость увеличилась благодаря снижению безработицы. Число людей, не проявляющих активности на рынке труда (тех, кто не работает и не ищет работу активно) осталось на уровне прошлого года.

Безработица снизилась больше, чем ожидалось



Число безработных по сравнению с прошлым годом уменьшилось оценочно на 13 000 человек. Уменьшилось количество безработных, прежде всего за счёт тех, кто искал работу недолго, в течение пары месяцев. По данным Кассы по безработице, уровень безработицы остался таким же, что и во втором квартале, и в июле прошлого года. Из числа находящихся на учёте в Кассе по безработице в апреле треть приходилась на людей с пониженной трудоспособностью. Реформа трудоспособности подоспела вовремя — людям с пониженной трудоспособностью в период небольшой безработицы найти работу легче.

Дефицит рабочей силы достиг уровня предыдущего бума



В июле нехватка рабочей силы стала основным сдерживающим бизнес фактором для трети промышленных предприятий и предприятий обслуживания, в строительстве же это стало проблемой для 60% фирм. Эти цифры сравнимы с уровнем прошлого экономического бума. Но при этом рабочей силы как ресурса у нас существенно меньше, чем тогда: людей трудового возраста сейчас примерно на 70 000 человек меньше, чем в 2006-2007 гг.