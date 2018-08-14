14.08.2018, 13:58

Swedbank: из-за дефицита рабочей силы рост зарплат ускоряется

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rus.delfi.ee
EST
Favor, Heiki Raasik, Mart Proos
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Во втором квартале число занятых значительно выросло. Рост по сравнению с прошлым годом составил 13 000 человек. Выросло лишь число занятых неполный рабочий день. Это касается как обслуживания, так и промышленности. По данным Налогово-таможенного департамента, больше всего выросла занятость в строительстве.

Занятость увеличилась благодаря снижению безработицы. Число людей, не проявляющих активности на рынке труда (тех, кто не работает и не ищет работу активно) осталось на уровне прошлого года.

Безработица снизилась больше, чем ожидалось

Число безработных по сравнению с прошлым годом уменьшилось оценочно на 13 000 человек. Уменьшилось количество безработных, прежде всего за счёт тех, кто искал работу недолго, в течение пары месяцев. По данным Кассы по безработице, уровень безработицы остался таким же, что и во втором квартале, и в июле прошлого года. Из числа находящихся на учёте в Кассе по безработице в апреле треть приходилась на людей с пониженной трудоспособностью. Реформа трудоспособности подоспела вовремя — людям с пониженной трудоспособностью в период небольшой безработицы найти работу легче.

Дефицит рабочей силы достиг уровня предыдущего бума

В июле нехватка рабочей силы стала основным сдерживающим бизнес фактором для трети промышленных предприятий и предприятий обслуживания, в строительстве же это стало проблемой для 60% фирм. Эти цифры сравнимы с уровнем прошлого экономического бума. Но при этом рабочей силы как ресурса у нас существенно меньше, чем тогда: людей трудового возраста сейчас примерно на 70 000 человек меньше, чем в 2006-2007 гг.

Из-за дефицита рабочей силы рост зарплаты ускоряется

Работники чувствуют себя на рынке труда всё увереннее. Растёт количество вакансий. Число увольнений по собственному желанию работника увеличивается. Из-за этого сохраняется давление и на рост зарплат. По данным Налогово-таможенного департамента, во втором квартале быстрый рост зарплат продолжился. Средний декларируемый заработок увеличился по сравнению с прошлым годом почти на шесть процентов.

Во второй половине года рост занятости должен продолжиться. По данным опроса, проведённого Институтом конъюнктуры, предприниматели планируют в предстоящие месяцы увеличить число работников. Несмотря на рост спроса на рабочую силу, её предложение ограниченно. Поэтому мы ожидаем продолжения роста вакансий и снижения числа людей, находящихся вне рынка труда. Поскольку летом спрос на рабочую силу выше, уровень безработицы, видимо, упадёт в третьем квартале ниже 5%. До этого столь низкий уровень безработицы был в 2007-2008 годах.

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