Swedbank: инвестиции оказывают все больше влияния на экономический рост

Во втором квартале мы ожидали продолжения сильного роста, но в годовом сравнении рост на 5,7% немного превзошел наши ожидания. Это самый быстрый экономический рост за последние 6 лет. В первой половине текущего года объем экономики вырос на 5,2%. Поскольку рост цен также ускорился, номинальный рост ВВП был еще быстрее – во втором квартале в годовом сравнении 10,2% (в первом полугодии 9,3%), пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Согласно пересмотренным данным Департамента статистики, в прошлом году экономика также росла значительно быстрее ранее заявленных темпов (2,1%, ранее прогнозировалось 1,6%). На самом деле, в сторону увеличения скорости роста исправлялись показатели экономического роста четырех последних лет. Поэтому и в этом году показатели экономического роста не стоит считать окончательными с точностью до одного знака после запятой.

Рост производительности значительно ускорился

Быстрый экономический рост при отсутствии значительных изменений числа занятых и отработанных часов ускорил рост производительности. В то же время, рост расходов на рабочую силу в предпринимательском секторе стабилизировался, что улучшило показатели прибылей предприятий (в первой половине текущего года они выросли в годовом сравнении на 20%). Это открывает перед предприятиями более широкие возможности инвестировать.

Инвестиции в предпринимательском и правительственном секторах значительно выросли

Общий объем инвестиций во втором квартале увеличился на 18%, в предпринимательском секторе на 21% и в правительственном – на 47%. Инвестиции в правительственном секторе увеличились главным образом за счет инвестиций в здания и сооружения, а также в транспортные средства, что объясняет также значительный рост объемов строительных работ, осуществляемых по государственным заказам. Именно строительный сектор внес во втором квартале наибольший вклад в экономический рост. Поскольку государство к концу второго квартала сделало выплаты из выделенных Эстонии средств из структурных фондов ЕС в объеме всего 12%, а финансовый объем одобренных проектов уже составлял немногим более половины всей подлежащей выплатам суммы, можно сказать, что в ближайшее время средства ЕС будут оказывать еще больше влияния на инвестиции промышленного сектора. Чувство уверенности у эстонских промышленных предприятий поднялось на самый высокий уровень за последние 6 лет, степень задействованных средств производства в сочетании с растущим спросом и объемами производства уже превысила средний долгосрочный показатель, поэтому можно прогнозировать продолжение инвестиционной активности предпринимательского сектора. Инвестированию способствуют также низкие процентные ставки (Европейский центробанк начнет поднимать базовую процентную ставку, вероятно, только в 2019 году).

За замедлением роста экспорта стоят главным образом средства мобильной связи

Несмотря на то, что внешний спрос остается сильным и открывает эстонским предприятиям больше возможностей экспорта, во втором квартале рост экспорта замедлился, и объемы экспортируемых товаров сократились. Основная причина этого – уменьшение вывоза средств мобильной связи. Уменьшение объемов экспортируемых товаров затормозило во втором квартале рост прибавочной стоимости в обрабатывающей промышленности, в нашей главной экспортирующей отрасли экономики. Экспортные заказы на средства мобильной связи сокращаются уже на протяжении 10 месяцев подряд (во втором квартале эта тенденция даже усилилась), потому можно сказать, что и в ближайшее время сокращение их вывоза продолжится, что окажет негативное влияние на весь экспорт товаров (средства мобильной связи составляют десятую часть всех экспортируемых товаров). Если оставить в стороне средства мобильной связи, экспортные заказы эстонских предприятий растут, и предприятия становятся все более оптимистичными в отношении улучшения показателей экспорта в ближайшие месяцы.

Рост частного потребления, как и ожидалось, замедлился

Во втором квартале он увеличился на 2%, и в первой половине текущего года частное потребление выросло всего на 1,5% (наибольше влияние на соответствующий показатель оказало сокращение потребления алкогольных напитков и табачных изделий, которое продолжается уже на протяжении длительного времени). Несмотря на довольно сильное чувство уверенности потребителей, рост потребления, по нашим оценкам, в этом году будет замедляться. Причина этого в замедлении роста адаптированной к инфляции заработной платы. В силу изменения необлагаемой подоходным налогом части зарплаты в следующем году, у большинства людей, получающих зарплату, вновь увеличится используемый доход, что должно ускорить рост частного потребления.

У Эстонии хорошие перспективы экономического роста

Сильный внешний спрос продолжит поддерживать рост нашей экономики в ближайшее время. Экономика еврозоны, нашего самого крупного торгового партнера (как регион), еще проходит фазу роста. Улучшающиеся перспективы экспорта ведут к увеличению инвестиций предприятий. Свой вклад в экономический рост внесут также инвестиции правительственного сектора, которые будут способствовать росту в первую очередь строительства и связанных со строительством сфер деятельности. Если раньше экономический рост осуществлялся прежде всего за счет экспорта и частного потребления, то теперь на смену потреблению приходят инвестиции, что весьма позитивно с точки зрения сбалансированности экономики и перспектив. С учетом нынешних перспектив внешнего спроса и сильного чувства уверенности у наших экономических секторов, можно прогнозировать, что сильный экономический рост должен сохраниться, по крайней мере, в ближайшее время.