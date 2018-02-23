Swedbank: хорошие результаты строительного сектора омрачаются рядом углубляющихся проблем

За первые три квартала доля строительного сектора в росте ВВП Эстонии составила почти 20 процентов, а продолжение быстрого роста темпов строительства в четвертом квартале показывает, что существенный вклад этого сектора в рост экономики сохраняется.

Хотя объёмы строительства в прошлом году росли быстро (23%), они пока не достигли высших показателей 2007 года. Перспективы строительного сектора на ближайшее время выглядят неплохо, но серьёзная проблема в том, что в секторе ощущается дефицит рабочей силы и что растут строительные цены.

Быстрый рост в строительстве зданий в ближайшей перспективе должен сохраниться

У действующих в Эстонии строительных предприятий объём работ по строительству зданий увеличился в прошлом году на 16%, а сооружений было построено больше на 30%. Разрешений на эксплуатацию жилых помещений в прошлом году было выдано на четверть больше, а на эксплуатацию нежилых помещений – на 18% больше, чем в позапрошлом году. И хотя число разрешений на эксплуатацию жилых помещений за последние годы быстро росло, этот показатель пока отстаёт от достижений 2006 года. В прошлом году существенно выросло и число выданных разрешений на строительство, что указывает на продолжение сильного роста строительства зданий и в этом году. Несмотря на то, что желание жителей Эстонии приобрести жильё в ближайшие 12 месяцев несколько снизилось, это желание остаётся высоким и говорит о сохранении высокого спроса как минимум на ближайшее будущее. Приобретению жилья также способствует быстрый рост зарплат и низкие процентные ставки. По нашим оценкам, Европейский центробанк начнёт повышать свои базовые процентные ставки со второго квартала будущего года. Правда, еврибор начинает понемногу расти, но в ближайшее время он ещё будет оставаться достаточно низким.

Быстрый рост строительства сооружений обусловлен увеличившимися госзаказами

Инвестиции госсектора в инфраструктуру в прошлом году сильно выросли. И хотя в этом году рост инвестиций госсектора должен замедлиться, их доля в ВВП может даже вырасти. По состоянию на конец прошлого года, государство осуществило выплат из структурных средств ЕС, выделенных Эстонии на 2014-2020 годы, в объёме 18%, однако обязательств уже взято существенно больше. Таким образом, в ближайшее время влияние денег ЕС в инвестициях госсектора должно увеличиться.

Объём работ эстонских строительных предприятий, работающих на внешнем рынке, снизился в прошлом году на одну пятую

Хотя снизился и объём строительства сооружений, главная причина спада – строительство зданий. Доля строительства зданий в зарубежных строительных работах составляет примерно 90%.

Наряду с положительными перспективами ближайшего времени, в строительном секторе есть целый ряд проблем

Несмотря на то, что рост расходов на рабочую силу в строительстве за первые три квартала прошлого года ускорился, он всё же был медленнее роста объёмов и оборота в строительстве. Это повысило рентабельность строительного сектора. Производительность в строительном секторе также продемонстрировала серьёзный рост. Перспективы строительного сектора на ближайшее будущее неплохие, но существует проблема увеличения сроков поставки материалов и услуг, особенно на работах по строительству зданий. Углубляется и проблема дефицита рабочей силы и роста строительных цен. По оценкам строительных предприятий, дефицит рабочей силы является всё более серьёзным препятствием в наращивании производства. При этом проблема спроса уже длительное время теряет свою остроту. Число вакансий в строительстве резко выросло, но оно пока не достигло уровня докризисных величин времён бума. Кроме того, в прошлом году уровень вакансий в строительстве оказался ниже среднего уровня вакансий по Эстонии.