28.09.2018, 16:30

Swedbank: финансовое положение домохозяйств Эстонии — лучшее за последние пару десятилетий

 (7)
rus.delfi.ee
EST 1
RAHA
RAHAFoto: Karin Kaljuläte

По данным Департамента статистики, в прошлом году уровень сбережений домохозяйств достиг 12 процентов по отношению к их располагаемому доходу, что стало самым лучшим показателем за последние 20 лет (если исключить кризисный 2009 год, которым нельзя объяснить прочность финансового положения домохозяйств), пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Сбережения домохозяйств Эстонии в отношении к их располагаемому доходу выше, чем в среднем по Европейскому союзу (10%) и значительно выше, чем в остальных Балтийских странах и чем в Финляндии. Причина столь высокого уровня сбережений состоит в том, что потребительские расходы в наших домохозяйствах существенно ниже располагаемого дохода. Например, в прошлом году располагаемый доход домохозяйств вырос на 8 процентов, а их потребительские расходы — на 6 процентов. Таким образом, разница между этими двумя показателями существенно увеличилась. Ускорился также рост остатка по сбережениям домохозяйств.

Следует, однако, учесть, что сберегательная способность домохозяйств сильно различается. Накопления имеются у 86 процентов домохозяйств Эстонии и в тех семьях, где есть возможность откладывать деньги, на это тратится 14% дохода. В то же время, по данным Kantar Emor, справиться с повседневными расходами в течение срока от 3 месяцев до года в случае исчезновения основного источника доходов смогли бы лишь 28% семей.

Но уровень сбережений не показывает в полной мере финансового положения домохозяйств, поскольку он не включает инвестиций в жильё. Если же учесть оба эти показателя, то есть посмотреть на бюджет домохозяйств в целом, то и этот показатель существенно улучшился и находится на самом высоком за последние 20 лет уровне. Доходы домохозяйств Эстонии превышают их расходы примерно на 5%.

Быстрый рост зарплат в последние годы помог увеличить в Эстонии долю людей со средним доходом. Разница доходов у групп, состоящих из 20% людей с наивысшими доходами и 20% людей с наименьшими доходами, за последние три года серьёзно сократилась. За этим стоит снижение доли группы с наивысшими доходами и рост доли групп людей со средними доходами.

Долг домохозяйств Эстонии со своей высшей точки в 2009 году, когда он достиг 92 процентов, снизился, но в последние пять лет держится на уровне 70 процентов от их располагаемого дохода. И хотя этот показатель выше, чем в других странах Балтии, он существенно ниже, чем во всех Северных странах и ниже медианного показателя по ЕС. По данным Kantar Emor, у 23 процентов семей нет кредитов, лизинга и кредитных карточек, то есть — обязательств перед банками.

Если оглянуться назад, то можно увидеть, что домохозяйства Эстонии были в состоянии экономить на протяжении всех послекризисных лет, и их бюджет был в профиците. До экономического кризиса, в 2002-2007 годах, домохозяйства откладывать не могли (уровень сбережений был даже негативным), а их бюджет был дефицитным. Поэтому с приходом кризиса домохозяйства вынуждены были очень резко снизить потребление и свои обязательства. Сейчас домохозяйства имеют более солидные резервы, благодаря которым они смогли бы лучше пережить возможный новый кризис, а необходимость в снижении потребления и обязательств была бы меньшей.

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Swedbank: финансовое положение домохозяйств Эстонии — лучшее за последние пару десятилетий

28.09.2018
По данным Департамента статистики, в прошлом году уровень сбережений домохозяйств достиг 12 процентов по отношению к их располагаемому доходу, что стало самым лучшим показателем за последние 20 лет (если исключить кризисный 2009 год, которым нельзя объяснить прочность финансового положения домохозяйств), пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
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