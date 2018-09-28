Swedbank: финансовое положение домохозяйств Эстонии — лучшее за последние пару десятилетий

Но уровень сбережений не показывает в полной мере финансового положения домохозяйств, поскольку он не включает инвестиций в жильё. Если же учесть оба эти показателя, то есть посмотреть на бюджет домохозяйств в целом, то и этот показатель существенно улучшился и находится на самом высоком за последние 20 лет уровне. Доходы домохозяйств Эстонии превышают их расходы примерно на 5%.

Быстрый рост зарплат в последние годы помог увеличить в Эстонии долю людей со средним доходом. Разница доходов у групп, состоящих из 20% людей с наивысшими доходами и 20% людей с наименьшими доходами, за последние три года серьёзно сократилась. За этим стоит снижение доли группы с наивысшими доходами и рост доли групп людей со средними доходами.

Долг домохозяйств Эстонии со своей высшей точки в 2009 году, когда он достиг 92 процентов, снизился, но в последние пять лет держится на уровне 70 процентов от их располагаемого дохода. И хотя этот показатель выше, чем в других странах Балтии, он существенно ниже, чем во всех Северных странах и ниже медианного показателя по ЕС. По данным Kantar Emor, у 23 процентов семей нет кредитов, лизинга и кредитных карточек, то есть — обязательств перед банками.

Если оглянуться назад, то можно увидеть, что домохозяйства Эстонии были в состоянии экономить на протяжении всех послекризисных лет, и их бюджет был в профиците. До экономического кризиса, в 2002-2007 годах, домохозяйства откладывать не могли (уровень сбережений был даже негативным), а их бюджет был дефицитным. Поэтому с приходом кризиса домохозяйства вынуждены были очень резко снизить потребление и свои обязательства. Сейчас домохозяйства имеют более солидные резервы, благодаря которым они смогли бы лучше пережить возможный новый кризис, а необходимость в снижении потребления и обязательств была бы меньшей.