28.09.2018, 16:30

Swedbank: финансовое положение домохозяйств Эстонии — лучшее за последние пару десятилетий

 (17)
rus.delfi.ee
EST 1
RAHA
RAHAFoto: Karin Kaljuläte

По данным Департамента статистики, в прошлом году уровень сбережений домохозяйств достиг 12 процентов по отношению к их располагаемому доходу, что стало самым лучшим показателем за последние 20 лет (если исключить кризисный 2009 год, которым нельзя объяснить прочность финансового положения домохозяйств), пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Сбережения домохозяйств Эстонии в отношении к их располагаемому доходу выше, чем в среднем по Европейскому союзу (10%) и значительно выше, чем в остальных Балтийских странах и чем в Финляндии. Причина столь высокого уровня сбережений состоит в том, что потребительские расходы в наших домохозяйствах существенно ниже располагаемого дохода. Например, в прошлом году располагаемый доход домохозяйств вырос на 8 процентов, а их потребительские расходы — на 6 процентов. Таким образом, разница между этими двумя показателями существенно увеличилась. Ускорился также рост остатка по сбережениям домохозяйств.

Следует, однако, учесть, что сберегательная способность домохозяйств сильно различается. Накопления имеются у 86 процентов домохозяйств Эстонии и в тех семьях, где есть возможность откладывать деньги, на это тратится 14% дохода. В то же время, по данным Kantar Emor, справиться с повседневными расходами в течение срока от 3 месяцев до года в случае исчезновения основного источника доходов смогли бы лишь 28% семей.

Но уровень сбережений не показывает в полной мере финансового положения домохозяйств, поскольку он не включает инвестиций в жильё. Если же учесть оба эти показателя, то есть посмотреть на бюджет домохозяйств в целом, то и этот показатель существенно улучшился и находится на самом высоком за последние 20 лет уровне. Доходы домохозяйств Эстонии превышают их расходы примерно на 5%.

Быстрый рост зарплат в последние годы помог увеличить в Эстонии долю людей со средним доходом. Разница доходов у групп, состоящих из 20% людей с наивысшими доходами и 20% людей с наименьшими доходами, за последние три года серьёзно сократилась. За этим стоит снижение доли группы с наивысшими доходами и рост доли групп людей со средними доходами.

Долг домохозяйств Эстонии со своей высшей точки в 2009 году, когда он достиг 92 процентов, снизился, но в последние пять лет держится на уровне 70 процентов от их располагаемого дохода. И хотя этот показатель выше, чем в других странах Балтии, он существенно ниже, чем во всех Северных странах и ниже медианного показателя по ЕС. По данным Kantar Emor, у 23 процентов семей нет кредитов, лизинга и кредитных карточек, то есть — обязательств перед банками.

Если оглянуться назад, то можно увидеть, что домохозяйства Эстонии были в состоянии экономить на протяжении всех послекризисных лет, и их бюджет был в профиците. До экономического кризиса, в 2002-2007 годах, домохозяйства откладывать не могли (уровень сбережений был даже негативным), а их бюджет был дефицитным. Поэтому с приходом кризиса домохозяйства вынуждены были очень резко снизить потребление и свои обязательства. Сейчас домохозяйства имеют более солидные резервы, благодаря которым они смогли бы лучше пережить возможный новый кризис, а необходимость в снижении потребления и обязательств была бы меньшей.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


24 года назад: хроника гибели парома "Эстония"

28.09.2018
Паром "Эстония" отправился в свой последний рейс в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19.15. На борту парома было около 800 пассажиров и 188 членов экипажа. Через несколько часов "Эстония" затонула во время шторма на Балтике. По официальным данным, погибло 852 человека, спаслись 137.
Подробнее

Автор единственных фото с тонущего парома "Эстония" рассказал, как он выжил

28.09.2018
В день крушения парома ”Эстония” Микаэль Ыун был на обратом пути в Швецию, откуда он привез для начинающего свою деятельность центра сирот мебель и бытовую технику. Ему не только удалось выжить, но и сделать две фотографии — единственные снимки с тонущего судна, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ВИДЕО: Столкнувшийся с 10-летней девочкой 12-летний велосипедист сразу поспешил на помощь пострадавшей

28.09.2018
"Наши похвалы 12-летнему мальчику, который сразу пришел на помощь пострадавшей девочке и позднее сам пришел вместе с матерью в полицию рассказать о случившемся. А пострадавшей девочке желаем скорейшего выздоровления", — пишут на странице Лыунаской префектуры в Facebook.
Подробнее

”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”

28.09.2018
Ровно 24 года назад, ночью 28 сентября 1994 года, затонул паром ”Эстония”. О своем спасении в передаче Ringvaade вспоминает Андрус Майдре, которому в тот момент было 19 лет. Он и еще три друга совершали увеселительный вояж, и лишь один из приятелей сошел с ним на берег, пишет Publik.
Подробнее

Сеть магазинов Coop случайно перевела более 200 000 евро не на тот счет

28.09.2018
И в эпоху электронных технологий случаются человеческие ошибки, Тартуский потребительский кооператив (Coop) перевел на счет поэта Contra (Маргуса Коннула) более 200 000 евро. По словам Коннула, было не так-то просто вернуть сумму владельцу.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Formose
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042007
156,60 €
93,96 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Первый матч в истории эстонско-латвийской лиги

28.09.2018
28 сентября стартует регулярный чемпионат эстонско-латвийской баскетбольной лиги. В матче открытия в калевском спортхолле сразятся чемпионы двух стран таллиннский "Калев/Крамо" и "Вентспилс". Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 19:00).
Подробнее

Полиция задержала мужчину, который выманивал деньги за несуществующее мясо

28.09.2018
Полицейские задержали вчера в Таллинне 64-летнего мужчину, который представлялся продавцом мяса, брал предоплату и выманивал таки образом деньги у жителей серверной части Эстонии.
Подробнее


Невероятно! Билеты на тартуский концерт Metallica за 2200 евро раскупили в первый же день

28.09.2018
Билеты на концерт Metallica, который состоится 18 июля в Тарту на аэродроме Раади, поступили в свободную продажу только сегодня утром. Но самые дорогие билеты — по 2200 евро — уже распроданы.
Подробнее