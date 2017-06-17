Swedbank: еврозоне с повышением процентных ставок пока придется повременить

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что экономика еврозоны выздоравливает, но с повышением процентных ставок пока придется повременить.

Решения Федрезерва США в области монетарной политики были вполне ожидаемыми и особого воздействия на рынки не оказали

Вчерашнее повышение Федрезервом процентных ставок до 1-1,25 процента не стало неожиданностью и было заранее учтено рынками. Центробанк США за последние полгода повышал процентные ставки уже три раза. По нашим оценкам, в этом году это, видимо, будет сделано еще раз.

В следующем году и еще через год повышение ставок будет продолжено. В соответствии с планами ФРС, к концу 2019 года будет достигнут уровень в 2,9 процента. С одной стороны, позволяет, а также обусловливает повышение процентных ставок в США рост потребительских цен и очень низкий уровень безработицы.

С другой стороны, Федеральный резерв должен учесть, что за последние более чем 50 лет продолжительность экономических циклов в США составляла 7-11 лет, а нынешний цикл роста продолжается там уже 8 лет. Низкие процентные ставки делают экономику более чувствительной к негативным шокам, поскольку у центробанка меньше возможностей помогать экономике методами монетарной политики. Монетарная политика при ограниченных возможностях может в шоковых ситуациях привести к более длительному и глубокому спаду в экономике.

В дополнение к повышению процентных ставок Центробанк США сообщил о планах приступить в этом году к снижению накопленного в результате программы скупки активов (QE) балансового объема (4,5 трлн. долларов). Поначалу это планируется делать по 10 млрд. долларов в месяц, затем через каждые три месяца сумму увеличивать, доведя ее до 50 млрд. долларов.

Вчерашнее решение Центробанка существенного влияния на рынки не оказало. Скорее на рынки повлияли (на рынок акций и на валютный рынок — временно, доходность облигаций немного снизились) опубликованные вчера цифры роста потребительских цен и розничных продаж, который за последние месяцы замедлился. Продолжение этого замедления может изменить планы финансовой политики центробанка, например, замедлить повышение процентных ставок.

Экономика зоны евро пока нуждается в мягкой денежно-кредитной политике

Федрезерв США в этом году — единственный в мире крупный центральный банк, который повышает процентные ставки и нормализует свою финансовую политику. Европейский Центробанк (ЕЦБ) — напротив, по нашим оценкам, будет в ближайшее время держать базовую процентную ставку на уровне, близком к 0%, и поднимет ее лишь к концу следующего года.

На состоявшемся на прошлой неделе в Таллинне заседании ЕЦБ дал понять, что понижать процентные ставки больше нет нужды, но сохранил возможность при необходимости продлить программу скупки активов (сейчас 60 млрд. евро в месяц). В конце мая Марио Драги в своем выступлении перед Европейским парламентом сказал, что банк совершенно убежден в том, что экономика еврозоны пока нуждается в экстраординарной поддержке со стороны денежно-кредитной политики.

Экономика еврозоны выздоравливает, но хотя рост инвестиций здесь довольно неплохой, перспективы 2-процентной инфляции (что является целью) пока остаются неясными. Нефтяные цены, которые в конце прошлого года и в начале этого в наибольшей мере подняли общий показатель инфляции, в последние месяцы понизились, и к настоящему времени влияние эффекта базы исчезло (в начале прошлого года цена нефти была очень низкой, но уже к концу мая поднялась на уровень сегодняшних цен).

Хотя ОПЕК с частью не входящих в картель государств недавно решил продлить свои ограничения по добыче, одновременно в США растет производство сланцевой нефти. Вдобавок к исчезновению влияния нефтяных цен ускорение инфляции тормозится и медленным ростом зарплат.

По крайней мере, в ближайшее время ставка Euribor сохранится на низком уровне

По имеющимся сейчас планам, программа ЕЦБ по скупке активов продлится в прежних объёмах, как минимум, до конца текущего года. Слишком быстрое завершение программы скупки активов может дать толчок росту доходности гособлигаций в еврозоне, что нанесло бы ущерб странам еврозоны, имеющим большую долговую нагрузку. Видимо, именно с этим и связано нежелание ЕЦБ быстро сворачивать в ближайшее время свою программу скупки активов.

По оценке Swedbank, в еврозоне свертывание программы скупки активов начнется в начале следующего года. И хотя доходность гособлигаций как в США, так и в зоне евро, в середине прошлого года пережили резкий скачок вверх, в текущем году их доходность понизилась. Наряду с прочим, снижение доходности гособлигаций свидетельствует об уверенности рынков в том, что краткосрочные процентные ставки в ближайшее время быстро подниматься не будут. Программа скупки активов способствует как сохранению низкого уровня доходности гособлигаций, так и низким краткосрочным процентным ставкам. Несмотря на ускорение экономического роста еврозоны, падение ставки Euribor углубилось.

ЕЦБ заявил, что базовые процентные ставки сохранятся на нынешнем уровне в течение длительного срока, который значительно превысит сроки скупки активов. Из этого следует, что и ставка Euribor, по крайней мере, в ближайшее время, останется низкой. Если потребность в повышении ставок и соответствующие планы начнут обретать реальные черты, ЕЦБ, по-видимому, заранее станет направлять ожидания предприятий и инвесторов в нужное русло.