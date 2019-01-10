Swedbank: экспорт по-прежнему растет быстро, но будущее не безоблачно
Значительная доля роста экспорта приходится лишь на две группы товаров и на две страны, пишет в своем комментарии относительно экспорта главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Значительная доля роста экспорта приходится лишь на две группы товаров и на две страны, пишет в своем комментарии относительно экспорта главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
В ноябре рост экспорта товаров, производимых в Эстонии, оставался высоким — год к году 22%. Примерно 44% роста экспорта пришлось на две товарные группы — нефтепродукты (в том числе из сланцевого масла) и оборудование мобильной связи. Без этих товарных групп экспорт товаров вырос бы на 14%, что тоже — очень хороший показатель. Большой вклад в рост экспорта внесли также изделия из древесины, мебель, зерно и чёрные металлы. Больше всего вырос экспорт в США и в Сингапур. На эти два государства пришлось примерно 60% ноябрьского роста экспорта. Рост экспорта в США был достигнут в основном за счёт оборудования мобильной связи, в Сингапур отправлялись нефтепродукты. В первые десять месяцев прошлого года рост экспорта эстонских товаров был одним из самых быстрых в Европейском союзе.
Рост экспортных цен замедлился, поэтому рост экспорта был сильным и в сопоставимых ценах. В то же время, условия торговли в прошлом году ухудшились: цены закупаемых товаров росли быстрее экспортных цен. Это ухудшает финансовое положение предприятий. Но положение по отдельным товарам сильно различалось.
На предприятиях обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшей экспортирующей отраслью Эстонии, на экспорт приходится примерно 67% оборота. В то же время в прошлом году оборот предприятий обрабатывающей промышленности, относящийся к продажам на внутреннем рынке, рос быстрее экспортного оборота. Внешний спрос не только помогает эстонским предприятиям наращивать оборот: чем ближе предприятие к экспортным поставкам, тем, как правило, выше и его производительность. По данным анализа, заказанного фирмой Arenguseire Keskus, 29% предприятий экспортируют напрямую и 80% имеют до двух промежуточных партнёров по сделкам.
Несмотря на то, что оценка эстонскими предприятиями своих экспортных заказов с начала прошлого года ухудшилась, они по-прежнему находятся на относительно хорошем уровне. По данным, опубликованным за прошлый год, экспортные заказы за последние три месяца увеличились в восьми из двенадцати сфер, что позволяет надеяться на продолжение роста экспорта в ближайшее время. Кроме того, поскольку большая часть импорта товаров (70-80%) используется в производстве (товары промежуточного потребления), быстрый рост импорта (как в ноябре, так и в среднем за шесть месяцев он составил 15%) указывает на продолжение роста выпуска продукции в ближайшее время.
Рост эстонского экспорта в длительной ретроспективе следовал за изменениями в объёмах мировой торговли, рост которой постепенно замедляется. Таким образом, внешний спрос ослабевает. В этом году экономический рост у наших важнейших торговых партнёров, по-видимому, замедлится. Индекс деловой активности в зоне евро (на которую приходится 46% экспорта наших товаров) указывает на замедление экономического роста. Заказы на предприятиях обрабатывающей промышленности в зоне евро снижаются, как и чувство уверенности, а рост цен на сырьё и комплектующие ускорился. По оценкам эстонских промышленных предприятий, их конкурентоспособность как на внешнем, так и на внутреннем рынке ухудшилась. Расходы на рабочую силу растут по-прежнему быстрее, чем производительность, что заставляет предприятия повышать отпускные цены или мириться с меньшей рентабельностью. Цены эстонских товаров в среднем уже достигли примерно 90 процентов от средних по ЕС.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.