Swedbank: экспорт по-прежнему растет быстро, но будущее не безоблачно

На предприятиях обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшей экспортирующей отраслью Эстонии, на экспорт приходится примерно 67% оборота. В то же время в прошлом году оборот предприятий обрабатывающей промышленности, относящийся к продажам на внутреннем рынке, рос быстрее экспортного оборота. Внешний спрос не только помогает эстонским предприятиям наращивать оборот: чем ближе предприятие к экспортным поставкам, тем, как правило, выше и его производительность. По данным анализа, заказанного фирмой Arenguseire Keskus, 29% предприятий экспортируют напрямую и 80% имеют до двух промежуточных партнёров по сделкам.

Экспортные заказы растут

Несмотря на то, что оценка эстонскими предприятиями своих экспортных заказов с начала прошлого года ухудшилась, они по-прежнему находятся на относительно хорошем уровне. По данным, опубликованным за прошлый год, экспортные заказы за последние три месяца увеличились в восьми из двенадцати сфер, что позволяет надеяться на продолжение роста экспорта в ближайшее время. Кроме того, поскольку большая часть импорта товаров (70-80%) используется в производстве (товары промежуточного потребления), быстрый рост импорта (как в ноябре, так и в среднем за шесть месяцев он составил 15%) указывает на продолжение роста выпуска продукции в ближайшее время.

Внешний спрос ослабевает

Рост эстонского экспорта в длительной ретроспективе следовал за изменениями в объёмах мировой торговли, рост которой постепенно замедляется. Таким образом, внешний спрос ослабевает. В этом году экономический рост у наших важнейших торговых партнёров, по-видимому, замедлится. Индекс деловой активности в зоне евро (на которую приходится 46% экспорта наших товаров) указывает на замедление экономического роста. Заказы на предприятиях обрабатывающей промышленности в зоне евро снижаются, как и чувство уверенности, а рост цен на сырьё и комплектующие ускорился. По оценкам эстонских промышленных предприятий, их конкурентоспособность как на внешнем, так и на внутреннем рынке ухудшилась. Расходы на рабочую силу растут по-прежнему быстрее, чем производительность, что заставляет предприятия повышать отпускные цены или мириться с меньшей рентабельностью. Цены эстонских товаров в среднем уже достигли примерно 90 процентов от средних по ЕС.