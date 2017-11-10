Swedbank: экономика еврозоны на подъеме — рост цен замедлится, рост зарплат сохранится

По оценкам Swedpank, на следующий год сохраняются хорошие перспективы роста мировой экономики. Экономика еврозоны сейчас на подъёме, и в ближайшей перспективе относительно быстрый рост продолжится, сообщается в пресс-релизе банка.

Центробанки приступили к нормализации своей политики финансового стимулирования экономики, и это постепенно начинает оказывать влияние на рыночные процентные ставки. Европейский центробанк в следующем году продолжит свою программу скупки активов, но в меньших объёмах, а осторожное повышение процентных ставок начнёт лишь в 2019 году.

В Эстонии рост экономики имеет под собой широкую основу

Несмотря на то, что внешний спрос в этом году существенно вырос, в наибольшей мере ставку на экономический рост делают сферы, ориентированные на внутренний спрос, поэтому рост экономики получает всё более широкую основу. Наряду с сильным экономическим ростом, рост производительности на предприятиях также усилился, и разрыв с ростом заработной платы был закрыт. Это благотворно сказалось на ценовой конкурентоспособности предприятий и на их рентабельности. По нашим оценкам, и в будущем году сильный внешний спрос сохранится, что позволит предприятиям Эстонии нарастить свой экспорт.

Улучшение спроса увеличивает потребность в дополнительных инвестициях

После трёхлетнего спада инвестиции в этом году начали расти. Чувство уверенности на предприятиях Эстонии вышло на самый высокий за последние шесть лет уровень, а загруженность производственных мощностей с ростом спроса и объёмов производства превышает многолетние средние величины. В связи с этим можно прогнозировать сохранение инвестиционной активности в корпоративном секторе. Рост инвестиций в госсекторе вызван в основном серьёзным наращиванием вложений в строительство зданий и сооружений по государственным заказам. В ближайшее время сильный рост инвестиций в госсекторе должен продолжиться, что подкрепляется ростом влияния денег Европейского союза.

В следующем году рост частного потребления должен ускориться

Несмотря на высокий уровень чувства уверенности потребителей, рост частного потребления в этом году, как и ожидалось, замедлился. Отчасти это связано с резким замедлением роста заработной платы с учётом инфляции. В связи с ростом доли зарплаты, необлагаемой подоходным налогом, в 2018 доход большинства людей вновь несколько увеличится, что положительно скажется на частном потреблении.

По нашим прогнозам, рост ВВП Эстонии в этом году составит 4,2%, однако в следующем году он снизится до 3,5%, а ещё через год – до 3%

Финансовое положение компаний и домохозяйств представляется сейчас надёжным, государственные финансы также находятся в хорошем состоянии. На нынешней стадии экономического цикла экономика Эстонии не нуждается в дополнительном государственном стимулировании. Разумно было бы воспользоваться сложившимися благоприятными возможностями для проведения структурных реформ, инвестировать в повышение эффективности.

Рост цен немного замедлится

В связи с более высокими ценами на сырьё, повышением акцизов и быстрым ростом заработной платы, рост потребительских цены в этом году ускорился, существенно превысив отметку в 3%. В следующем году, по нашим оценкам, рост цен может составить 3 процента. Замедление инфляции вызвано ослаблением внешнего ценового давления. Наибольший вклад в рост потребительских цен в следующем году внесёт подорожание алкогольных напитков и табачных изделий.

Спрос на рабочую силу будет расти, и относительно быстрый рост зарплат сохранится

Реорганизация социальной поддержки людей с пониженной трудоспособностью (которая стимулирует их на поиск работы) повышает количество безработных. Хотя спрос на рабочую силу растёт, из-за низкого уровня предложения занятость в следующем году будет расти незначительно. Из-за отсутствия подходящей рабочей силы быстрый рост зарплаты (по нашим прогнозам – в районе 5% в год) в ближайшие годы сохранится. Но при этом рост части зарплаты, необлагаемой налогом, должен несколько снизить ожидания в части повышения зарплат.