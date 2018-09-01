Swedbank: экономический рост замедляется, но экономика остается хорошо сбалансированной и устойчивой

Объёмы как в оптовой, так и в розничной торговле во втором квартале снизились. Эта сфера деятельности испытывает спад уже четыре квартала подряд. В условиях ослабления роста розничной торговли частное потребление растёт относительно неплохо (4%). Частично причиной является снижение в последние годы доли товаров и рост доли услуг в расходах потребителей. Следует также учесть, что потребление ограничивают рост цен и возросшее внимание к накоплению. Номинальный рост зарплат в следующем году останется высоким, однако, реальный рост нетто-зарплаты замедлится. На ближайшие годы мы прогнозируем умеренный, примерно трёхпроцентный рост частного потребления.

Дефицит рабочих рук и рост расходов на рабочую силу заставляют увеличивать инвестирование в производительный капитал

Инвестиции как в первом, так и во втором квартале снижались. Частично спад вызван эффектом базы в инвестициях корпоративного сектора, поскольку в первой половине прошлого года были сделаны крупные инвестиции в транспортные средства. Во второй половине текущего года эффект базы уменьшится, поэтому инвестиции в корпоративном секторе должны будут показать лучшие результаты. Инвестиции же в госсекторе и в домохозяйствах во втором квартале увеличились. Хотя рост инвестиций госсектора должен в этом и следующем году замедлиться, их прошлогодний резкий рост повысил уровень инвестиций в секторе, и доля инвестиций этого сектора в ВВП должна увеличиться. В то же время, совокупные инвестиции по отношению к ВВП упали на самый низкий уровень, по меньшей мере, со времени восстановления независимости Эстонии. Это означает, что в отдалённой перспективе потенциал экономического роста понизится. Дефицит рабочих рук и рост расходов на рабочую силу заставляют увеличивать инвестирование в производительный капитал

Экономический рост и конкурентоспособность всё больше зависят от роста производительности

Поскольку, в соответствии с нашими прогнозами, рост занятости через пару лет прекратится, экономический рост и конкурентоспособность всё больше будут зависеть от повышения производительности. Но, к сожалению, рост производительности рабочей силы за последние кварталы замедлился. Рост расходов на единицу рабочей силы скорее растёт, что означает снижение ценовой конкурентоспособности.

По нашим оценкам, внешний спрос ослабевает

По нашим оценкам, внешний спрос несколько ослабнет. Хотя ценовая конкурентоспособность эстонских экспортёров ухудшается, это частично компенсируется ростом добавленной стоимости товаров, в связи с чем предприятия могут на внешних рынках запрашивать более высокую цену. Доля экспорта эстонских товаров на ряде рынков наших крупнейших торговых партнёров за последние 10 лет увеличилась. Кроме того, предприятия компенсировали снижение своей ценовой конкурентоспособности меньшей прибылью.

Экономический рост Эстонии замедляется, однако экономика в ближайшей перспективе останется хорошо сбалансированной и устойчивой

По нашим прогнозам, экономика Эстонии вырастет в этом году на 3,5%, а в следующем — на 3,2%. И хотя речь идёт о замедлении роста, экономика, по крайней мере, в ближайшей перспективе останется хорошо сбалансированной и устойчивой. В соответствии с основным сценарием нашего прогноза, текущий счёт будет в профиците, а государственные финансы — в хорошем состоянии. Сейчас финансовое положение домохозяйств Эстонии лучше, чем когда-либо прежде. Им удалось создать накопления, которые позволят легче пережить трудные времена.

Но надо считаться и с рисками

В то же время приходится считаться и с рисками. Это и напряжённость на рынке труда Эстонии и влияние на предприятия слишком быстрого роста расходов на рабочую силу, а также влияние нормализации финансовой политики в мировой экономике на фондовые рынки, влияние процентных ставок на долги, протекционизм и неожиданное снижение внешнего спроса, Brexit, геополитическая напряжённость. Экономика зоны евро постепенно замедляется, однако экономика США и мировая экономика в целом в ближайшее время продолжат быстро расти. Если сильный экономический рост в США сохранится до середины следующего года, это станет самым длительным периодом роста за последние 170 лет. В мировой же экономике цикл роста подходит к концу, и мы прогнозируем, что уже через пару лет начнётся её всеобщее замедление.