Swedbank: экономический рост в последнем квартале года оказался неожиданно высоким

Хотя мы и ожидали в последнем квартале прошлого года ускорения экономического роста, но 2,7-процентный рост ВВП оказался выше наших ожиданий, пишет в своем обзоре главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

"Самый заметный вклад внес ИКТ-сектор, далее следует рост добавленной стоимости в торговле и в транспортном секторе. При этом 30-процентный спад в прибавочной стоимости сельскохозяйственного производства существенно затормозил рост ВВП. Частично на быстрый рост в последнем квартале прошлого года повлияла низкая сравнительная база четвертого квартала 2015 года, поскольку тогда рост ВВП резко затормозился.

Вторая половина прошлого года была значительно успешнее первой

В первой половине года экономика выросла на 1,1%, во второй — на 2,1%. За этим стоят главным образом восстановление роста добавленной стоимости в энергетическом секторе и ускорение роста в транспортном секторе. Усиление экспорта помогло росту добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, росту в строительстве способствовало увеличение объемов строительства сооружений, которое в последнем квартале добавилось к росту объемов строительства зданий.

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В прошлом году реальный роста ВВП ускорился до 1,6 процента (в 2015 году рост составил 1,4%), однако номинальный рост ускорился до 3,3 процента (в 2015 году ВВП в текущих ценах увеличился всего на 2,5%). За более быстрым номинальным ростом стоит постепенно восстанавливающийся рост цен производителя и экспортных цен. Наибольший вклад в прошлогодний экономический рост внесли предприятия ИКТ-сектора и предприятия оптовой и розничной торговли. Рост добавленной стоимости как в четвертом квартале, так и по году в целом имел под собой довольно широкую базу.

Частное потребление по-прежнему сохраняется на высоком уровне

И хотя рост частного потребления немного замедлился, 4-процентный показатель по-прежнему довольно высок. Наибольший вклад в рост частного потребления внесли транспортные расходы, а больше всего тормозило рост этого показателя снижение потребления алкогольных напитков и табачных изделий. Спад потребления указанных товаров продолжается уже третий год подряд. В этом году вместе с ускорением роста цен мы ожидаем резкого замедления реального роста нетто-зарплаты, что может ограничить частное потребление. В то же время в следующем году повышение необлагаемого подоходным налогом минимума повысит покупательную способность населения, что вновь может ускорить рост частного потребления. Несмотря на замедление роста частного потребления, его доля в ВВП растет уже второй год подряд и показатель этот достиг максимального за последние 6 лет уровня.

Инвестиции снижаются четыре года подряд

Несмотря на то, что чувство уверенности предприятий в прошлом году повысилось, что рост их кредитного портфеля ускорился, а доля свободного капитала понизилась, инвестиции падают уже пятый год подряд. В прошлом году причина была в значительном сокращении инвестиций в здания и сооружения, а также в машины и оборудование. Падали в прошлом году также инвестиции госсектора. По состоянию на конец ноября прошлого года за бюджетный период 2014-2020 гг. из средств структурных фондов ЕС Эстонии было выплачено всего 7%. Инвестиции домохозяйств в жилые дома оставались на высоком уровне.

При росте доли частного потребления, доля инвестиций в экономике понижается. Доля инвестиций в экономике опустилась на самый низкий уровень за последние 22 года. Снижение инвестиций наряду со снижением численности рабочей силы и скромными показателями роста производительности (производительность по экономике в целом выросла в прошлом году в постоянных ценах всего на 1%) в совокупности приводят к потенциально медленному росту экономики. Поэтому для ускорения экономического роста необходимо наращивание инвестиций, которые помогут улучшить производительность.

В этом году мы ожидаем, что при поддержке внешнего спроса и роста инвестиций рост экономики ускорится до 2,2 процента

В прошлом году рост экспорта восстановился и оказался самым сильным за последние 4 года, достигнув показателя в 4%. Наиболее значительное положительное влияние оказал рост экспорта электрического и электронного оборудования, а также древесины и изделий из нее. Спрос на импорт у наших основных торговых партнеров должен в этом году немного улучшиться, что откроет перед предприятиями Эстонии больше широкие экспортные возможности. Кроме того, восстановился рост продажных цен, и в этом году мы ждем его ускорения. Рост продажных цен и улучшение внешнего спроса послужат толчком для увеличения оборота предприятий. Правительство пообещало в этом году существенно увеличить инвестиции. Кроме того, мы ждем, что благодаря усилению внешнего спроса, росту продажных цен и постепенному уменьшению объемов свободного капитала, начнет восстанавливаться рост инвестиций сектора предприятий. Однако существует риск нарастания неуверенности, которая может быть обусловлена как внешнеэкономическими, так и внутриэкономическими факторами, что может уменьшить желание предприятий инвестировать".