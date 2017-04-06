Swedbank: экономический рост Эстонии ускоряется, как и рост цен

Перспективы роста мировой экономики и, в частности, экономики торговых партнеров Эстонии в последнее время улучшились. По прогнозам Swedbank, dосстановление роста инвестиций ускорит рост экономики Эстонии в этом году до 2,2 процента. Рост цен в этом году превысит 3%.

В начале года в промышленном секторе Эстонии продолжился быстрый рост, и перспективы этого роста улучшились. Росту в промышленном секторе способствует усиление внешнего спроса. Это помогает сохранению высоких темпов роста экспорта. Кроме того, резко выросли цены производителя и экспортные цены, что благотворно сказывается на обороте предприятий и уменьшает негативное воздействие выросших затрат, связанных с рабочей силой, на рентабельность предприятий. Это также позволит предприятиям тратить больше средств на инвестирование.

Председательство Эстонии в Совете Европейского союза во второй половине этого года увеличит расходы государственного сектора. Кроме того, мы считаем, что в этот период возрастет активность ряда предприятий сектора обслуживания. Прежде всего, это касается размещения, питания, транспорта, конференц-услуг, медиа и ИКТ.

Рост инвестиций возобновится в этом году

Улучшилось чувство уверенности предприятий и домохозяйств. По нашим прогнозам, рост инвестиций в госсекторе и на предприятиях возобновится в этом году, и, благодаря этому прекратится продолжавшийся четыре года спад инвестирования в экономике в целом. Госсектор увеличит свои инвестиции при поддержке выделяемых Эстонии Структурных фондов Европейского союза.

Росту инвестиций на предприятиях способствуют рост продажных цен, улучшение экспортных возможностей, снижение доли неиспользуемого капитала и низкие процентные ставки по кредитам. Хотя предел падения ставки Euribor, видимо, достигнут уже в этом году, рыночные процентные ставки в ближайшие годы останутся на низком уровне, способствуя финансированию инвестиций.

Инвестиции этого года (а также показатели импорта) серьезно увеличатся благодаря одной сделке по приобретению судна компанией Tallink — это создаст эффект базы для следующего года, в связи с чем объем инвестиций резко упадет. Без этой одиночной крупной сделки инвестиции росли бы умеренными темпами.

В прошлом году рост производительности экономики в целом восстановился. Производительность должна вырасти и в этом году, и, по нашим прогнозам, разрыв между номинальным ростом производительности и ростом зарплаты уменьшится. Это будет способствовать улучшению конкурентоспособности предприятий в области цен.

Число людей, не проявляющих активности на рынке труда, уменьшится, но реформа трудоспособности увеличит количество безработных.

Число вакансий постоянно растет, и дефицит рабочей силы становится для предприятий Эстонии все более серьезной проблемой. Мы ожидаем продолжения в этом и следующем году снижения числа людей, не задействованных на рынке труда (то есть людей, которые не заняты активным поиском работы из-за учебы, преклонного возраста, плохого здоровья или, например, воспитания детей).

Повышению активности способствуют дефицит рабсилы на рынке труда, повышение пенсионного возраста и реформа трудоспособности. Реформа трудоспособности, видимо, приведет к росту числа безработных. По нашим прогнозам, уровень безработицы повысится до 7,6 процента в текущем году и до 7,9 процента — в следующем.

Рост цен ускорится

В основном из-за удорожания сырья и повышения акцизов, рост цен в этом году ускорится до 3%. В следующем году ускорение роста цен несколько затормозится. Поскольку номинальный рост зарплат замедлится, а цены повысятся, рост реальной покупательной способности наемных работников в этом году должен резко замедлиться, что может ограничить спрос. Реальный рост доходов от продаж в розничной торговле уже замедляется. В связи со значительным повышением необлагаемого налога, в следующем году существенно ускорится рост нетто-зарплаты наемных работников. Это повысит покупательную способность населения и вновь усилит частное потребление.