Swedbank Eesti: мы не приемлем отмывания денег

Это фирмы Castlefront LLP, Everfront Sales LLP, Bigland Corporation, Megacom Transit Ltd, Unitronic LLP, Jackwell LLP, Rodney Univeral Ltd, Howard Resoursces (London) LLP и Jawdom Service Corp.

Названия Megacom Transit, Castlefront и Jawdom Services Corp ранее уже мелькали в новостях про отмывание денег в Danske Bank.

По словам специалиста коммуникационной службы эстонского подразделения Swedbank Кристины Херодес, банк считает отмывание денег очень серьезным преступлением. ”Мы не приемлем отмывания денег”, — отметила она.

На вопрос о том, какими методами ведется превентивная работа, Херодес сказала, что контроль очень жесткий. ”Можем сказать, что внутренние правила банка даже жестче, чем того требует закон. У нас имеется действующая многоступенчатая внутренняя система надзора, которая проверяет, как исполняются правила и происходят процессы. Если мы замечаем что-то необычное или подозрительное, то незамедлительно прибегаем к соответствующим мерами и реагируем”.

По ее словам, в качестве превентивной деятельности используется также мониторинг СМИ и сотрудничество с различными ведомствами.