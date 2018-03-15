Swedbank: доступность жилья в Таллинне в прошлом году немного снизилась

Доступность жилья в Таллинне в прошлом году немного снизилась, поскольку сильный рост зарплат уступал быстрому росту цен на жилые помещения. Рост цен на жилые помещения ускорился до 7,6 процента, тогда как рост нетто-зарплаты жителей Таллинна замедлился до 7 процентов. Кроме того, немного повысились и процентные ставки по жилищным кредитам, пишет в своем комментарии главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

В прошлом году активность на рынке жилищной недвижимости в Таллинне возросла

В прошлом году активность на рынке жилищной недвижимости в Таллинне возросла – число сделок с жилыми помещениями выросло в годовом сравнении на 6,6% и достигло 9759. Около 44% всех сделок с жилыми помещениями Эстонии совершены в Таллинне. Увеличилась доля новых квартир в сделках с недвижимостью, что ускоряет рост средней цены квартир. Цены новых квартир примерно на 20% выше средней цены. Активность на рынке была высокой и в последний квартал года – число сделок возросло на 6,9 процента, а средние цены жилых помещений выросли на 8,1%, достигнув отметки в 1826 евро за квадратный метр. Это на 18% выше средних цен на жилье в Вильнюсе и на 46% дороже, чем в Риге. При этом нетто-зарплата в Таллинне на треть выше, чем в Вильнюсе и Риге.

В этом году активность на рынке жилищной недвижимости в Таллинне, по-видимому, сохранится

В прошлом году в Таллинне было выдано 2732 разрешения на эксплуатацию жилых помещений, что на 21% больше, чем 2016 году. В этом году активность на таллиннском рынке жилищной недвижимости, видимо, должна сохраниться: в прошлом году было выдано 4005 разрешений на строительство жилых помещений, из которых во второй половине года было начато строительство 1573 жилых помещений.

Спрос на жилые помещения и их предложение в ближайшее время будут находиться в хорошем балансе

Активность на рынке недвижимости повысилась, и, по нашим оценкам, рост строительных цен в ближайшее время продолжится. В то же время наблюдается большой спрос на жилье. Чувство уверенности домохозяйств в отношении приобретения или строительства жилья в предстоящие 12 месяцев остается на высоком уровне. И хотя рост оборота жилищных кредитов замедлился, остаток по таким кредитам растет в постепенно ускоряющемся темпе – в прошлом году 6,7%. Процентные ставки хотя и будут постепенно повышаться, но, как минимум, в ближайшее время они сохранятся на достаточно низком уровне, чтобы способствовать заимствованию. Дефицит рабочей силы будет поддерживать быстрый рост зарплат. По нашей оценке, в связи с изменениями в подоходном налоге, рост нетто-зарплаты ускорится, что повысит покупательную способность значительной части населения. И хотя наибольшее влияние это окажет на потребление, позитивный эффект будет и в части спроса на жилье. В целом в ближайшее время спрос на жилье будет находиться в хорошем равновесии с предложением, что должно обеспечить умеренный рост цен.

Доступность квартир в Риге и Вильнюсе улучшилась

Если судить по индексу Swedbank, в прошлом году доступность квартир в Риге и Вильнюсе улучшилась. Сильный рост заработной платы там оказался выше роста квартирных цен. В Риге улучшению доступности жилья способствовало снижение процентных ставок по жилищным кредитам. Самым доступным среди балтийских столиц жилье было в Риге, далее следуют Таллинн и Вильнюс.