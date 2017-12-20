Swedbank: доступность жилья в Таллинне немного улучшилась

Судя по динамике рассчитываемого в Swedbank индекса, в третьем квартале этого года доступность жилья в Таллинне немного улучшилась по сравнению с предыдущим годом, пишет Сийм Искюлл, экономист Swedbank.

Рост цен на недвижимость замедлился до 4,1 процента в годовом сравнении. Положение на рынке труда остается напряженным, и в условиях бурного роста экономики давление на рост зарплат сохранится. В третьем квартале нетто-зарплата жителей столицы выросла на 6,6 процента в годовом сравнении. Таким образом, рост зарплат оказался выше роста цен, что сделало жильё несколько более доступным.

За последние три квартала рынок стабильно пополнялся новым жильем

В течение первых трёх кварталов этого года пополнение рынка новыми жилыми помещениями оставалось очень стабильным. Каждый квартал добавлялось примерно по 600 новых квартир. В условиях сильного роста экономики и повышения платежеспособности людей нет причин предполагать, что предложение на рынке квартир в ближайшее время серьезно уменьшится. Хотя хорошие новые квартиры находят своих покупателей ещё до завершения строительства, ажиотажа, который напоминал бы последний бум, не наблюдается. Остаток по жилищным кредитам по-прежнему растет умеренными темпами: в октябре — на 6,7% год к году, несмотря на то, что проценты остаются низкими, а кредитные деньги намного дешевле, чем 2007 году.

Экономическая среда способствует стабильному росту цен на недвижимость

В предстоящие кварталы темпы роста экономики и зарплат должны немного снизиться. И хотя реальный рост нетто-зарплаты в 2018 году должен немного ускориться благодаря налоговым изменениям, его влияние на прибавку числа новых квартир будет, по всей видимости, незначительным. Покупатели новых квартир имеют доход выше среднего, и относительное влияние налоговых изменений на нетто-зарплату будет невелико. Таким образом, темпы поступления нового жилья на рынок в ближайшее время останутся стабильными, а спрос и предложение останутся сбалансированными, что сохранит рост цен на недвижимость в районе 5 процентов.

Доступность квартир в Риге и Вильнюсе улучшилась

Если судить по индексу Swedbank, в третьем квартале этого года доступность квартир улучшилась также в Риге и Вильнюсе. В Риге цены на квартиры и зарплаты растут быстро, но процентные ставки в течение последнего года понизились и вышли на тот же уровень, что и в Эстонии. В Вильнюсе рост зарплат и квартирных цен несколько затормозился, но рост зарплат по-прежнему быстрее роста цен на квартиры. Из трех столиц стран Балтии самым доступным жилье в третьем квартале было в Риге.

При расчете индекса доступности жилья в странах Балтии, Swedbank берет за основу домохозяйство с доходом в 1,5 средней нетто-зарплаты, наметившее покупку квартиры площадью 55 м². Под доступностью подразумевается ситуация, когда возвратные платежи по взятому на 30 лет жилищному кредиту с 15%-ным самофинансированием составляют 30% нетто-зарплаты семьи.