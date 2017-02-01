Swedbank: доля мужчин в статистике травматизма за прошлый год составила более 70%

Страховая компания Swedbank Life Insurance SE компенсировала своим клиентам в 2016 году в связи с травмами, инвалидностью и смертельными случаями рекордную сумму – в общей сложности было выплачено 2 230 000 евро. Самая крупная за год выплата была сделана в связи с внезапной смертью человека. Компенсация составила более 100 000 евро.

Самая крупная компенсация, связанная с травмами, была выплачена человеку, получившему множество повреждений при падении с лестницы, сообщает пресс-служба Swedbank. Доля мужчин в статистике по травматизму продолжает оставаться очень высокой — 72% компенсаций, связанных с травмами, было выплачено мужчинам.

По словам руководителя сферы страхования жизни Swedbank Кадри Румм, основной причиной выплат по-прежнему являются травмы голеностопного сустава, резаные раны, требующие наложения швов, переломы пальцев ног и рук. „Далее следуют неудачные падения на скользкой поверхности, или падения с лесов, с лестницы или при ремонте крыши. Самая крупная компенсация (6762 евро) в связи с травмой в прошлом году также была связана с падением с большой высоты, которое привело к серьезным травмам головы и к многочисленным переломам. В общей сложности в связи с травмами за год было выплачено около 330 000 евро компенсаций. Средняя сумма компенсации составила 310 евро”, — сказала Румм и добавила, что с мужчинами по-прежнему происходит больше несчастных случаев. Так в прошлом году доля мужчин в статистике травм составила 72%. „Довольно существенная доля мужских травм связана с различными домашними ремонтными работами. То, что мужчины в Эстонии стремятся и умеют что-то делать своими руками — факт, безусловно, положительный, но и при выполнении домашних ремонтных работ надо соблюдать осторожность, и во избежание несчастий следовать правилам безопасности”.

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Кадри Румм подчеркнула, что при выборе оптимальной суммы страхования жизни часто необходимость в таком виде страхования связывают, прежде всего, с обязательствами по кредиту. „В то же время мы видим, что при заключении договора люди все чаще задумываются и о прочих повседневных обязательствах перед близкими. Тенденция подтверждается и прошлогодними цифрами. Сумма выплаченных компенсаций выросла на 22% процента, в то же время число смертельных случаев по сравнению с 2015 годом осталось на прежнем уровне”.

По словам Румм, на основании отзывов клиентов и различных исследований, можно утверждать, что, хотя многие клиенты заключают договор страхования жизни, думая, прежде всего, о внезапном несчастном случае, при выплате компенсаций в связи со смертью страхователя по-прежнему чаще всего фигурирует болезнь. „Выплаты, связанные с болезнью, составили в прошлом году 66%, и большая часть связана со злокачественными образованиями и болезнями сердечно-сосудистой системы. Выплаты были связаны с людьми в возрасте от 21 года до 64 лет. Самая крупная компенсация за год (более 100 000 евро) была выплачена в связи с внезапной смертью человека, договор страхования кредита был заключён менее года назад”.