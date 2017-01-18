"По предварительным данным, 2016 год был удачным для эстонских предприятий по размещению. Целый ряд показателей по сравнению с прежними годами улучшились: число размещенных зарубежных и внутренних туристов выросло примерно на 7%, средняя заполняемость выросла на 1% и средняя цена номера — примерно на 2%”, — прокомментировала руководитель гостиничного сектора Swedbank Мари Сукк результаты отрасли.

Следует, однако, признать, что результаты по разным регионам Эстонии различаются. Средние по стране показатели формируются из сильных результатов по Таллинну и скромных региональных результатов, — отметила Сукк. „Средние результаты по Харьюмаа отличаются от средних показателей по Тарту или Сааремаа”.

"Хотя по-прежнему больше всего ночующих в Эстонии туристов — финны (45,9%, то есть 875 000 человек за 11 месяцев 2016 года), позитивный тренд всё более заметен и по числу прибывающих из других стран”, — сказала Сукк. Начавшееся было в 2015 году снижение числа гостей из Финляндии в Таллинне и Пярну, сменилось ростом, однако на Сааремаа уже 6 лет отмечается тренд на снижение числа туристов с севера. Всё больше в Эстонии, особенно в Пярну становится туристов с юга — от наших соседей из Латвии.

В результате инвестиций 2015-16 годов к концу 2017 года число предлагаемых в Тарту гостиничных номеров вырастет более чем на 20%. Только что открытые отели Lydia и V вместе с отелем, который будет создан в ходе расширения комплекса Lõunakeskus, позволяют надеяться, что в предстоящие годы число гостей, останавливающихся на ночлег в тех краях, будет расти и впредь.

Несмотря на то обстоятельство, что, по предварительным данным, в 2016 средняя заполняемость отелей в Таллинне будет впечатляющей — более 65%, объёмы инвестирования в создание новых номеров оставались скорее скромными. Изменения составили примерно 1%, и самое громкое из них, безусловно, открытие отеля Hilton, в котором 202 номера.

Исходя из неуклонного улучшения показателей работы гостиничного сектора, а также из того факта, что за последние 8 лет значительного роста числа гостиничных номеров в Таллинне не происходило, по имеющимся данным на стадии планирования в Таллинне находится дополнительно примерно 400 новых номеров.

Последние новости об отмене повышения ставки налога с оборота для предприятий по размещению позитивно восприняты сектором, поскольку в таком случае не будет нанесён удар по конкурентоспособности наших предприятий по сравнению с ближайшими соседями, стабильная бизнес-среда будет способствовать инвестированию в гостиничный сектор, а через это — созданию новых рабочих мест.

С учетом того, что Эстония скоро станет председателем Совета ЕС, средняя заполняемость таллиннских отелей в ближайшее время будет, скорее, расти, это станет хорошей стартовой позицией для разработки новых планов и постановки очередных целей.