Swedbank: дефицит рабочей силы — проблема для работодателей

Численность населения трудоспособного возраста снижается, и свободных рабочих рук на рынке становится все меньше. В первом квартале количество вакантных мест было максимальным за последние восемь лет, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

В июле нехватка рабочей силы стала основным сдерживающим развитие фактором для четверти промышленных предприятий и предприятий обслуживания, в строительстве же это стало проблемой для половины фирм. Из-за этого сохраняется давление и на рост зарплат.

Количество занятых немного уменьшилось во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года — на 3500 человек. Число работников снизилось в публичном секторе и в сельском хозяйстве. На занятость в публичном секторе влияют проводимые государством реформы. Снижение числа работников, связанных с образованием, возможно, связано с уменьшением количества учащихся в общеобразовательных школах и вузах по всей Эстонии. Во второй половине года число занятых должно вновь увеличиться по сравнению с прошлым годом, поскольку возросшая экономическая активность требует наращивания числа работников.

Уровень безработицы во втором квартале, как и ожидалось, вырос. Количество безработных за год выросло почти на 4000 человек. За ростом числа безработных стоит реформа трудоспособности, которая мотивирует искать работу тех, кто по состоянию здоровья оставался за пределами рынка труда. Данные кассы по безработице показывают, что в июле зарегистрированных безработных было на 10% больше, чем год назад, поскольку из-за реформы трудоспособности удвоилось число безработных с пониженной трудоспособностью. В то же время остальных безработных стало на 7% меньше, чем в прошлом году.

Число людей, находящихся вне рынка труда, уменьшилось по сравнению с данными прошлого года на 6000 человек. Снизилось число людей, не проявляющих активности на рынке труда из-за учёбы и воспитания детей. Повышению активности способствует нехватка рабочих рук. Мы ожидаем, что число людей, находящихся вне рынка труда, продолжит снижаться.