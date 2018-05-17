17.05.2018, 09:50

Swedbank: cохраняется высокий спрос на рабочую силу


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tööstus
фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

Число занятых возросло в первом квартале этого года, несмотря на высокую прошлогоднюю сравнительную базу. Выросло количество предпринимателей, при этом число наёмных работников уменьшилось. По предварительной информации, занятых стало больше в секторе, к которому относятся промышленные и строительные предприятия, прежде всего в Южной и Северо-Восточной Эстонии.

Всё меньше на рынке рабочей силы, которая не нашла ещё себе применения

Число людей, не проявляющих активности на рынке труда (тех, кто не работает и не ищет работу активно), существенно уменьшилось. Среди неактивных в первую очередь уменьшилось число учащихся и пенсионеров. Повышению активности способствует нехватка рабочих рук. В апреле дефицит рабочих рук был главным фактором, затрудняющим бизнес для 22% промышленных предприятий, для 27% предприятий обслуживания и для 40% строительных предприятий.

Позитивная новость как для рынка труда, так и для экономики Эстонии состоит в том, что приостановилось снижение численности населения трудового возраста. За последние 17 лет число людей трудоспособного возраста (от 15 до 74 лет), снизилось почти на 100 000 человек. Имеем ли мы в этом году дело с единовременным явлением или с долгосрочной тенденцией, говорить пока рано. Росту численности трудоспособного населения способствовала иммиграция. Среди иммигрантов примерно половина — лица, имеющие эстонское гражданство, среди остальных больше всего граждан России, Украины, Финляндии и Латвии.

Как и ожидалось, повысилась безработица

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Число безработных по сравнению с прошлым годом увеличилось оценочно на 9000 человек. Спустя долгое время данные Департамента статистики совпадают со статистикой Кассы по безработице, и они показали рост числа зарегистрированных безработных уже с апреля прошлого года. Основная причина роста числа зарегистрированных безработных — реформа трудоспособности. Из числа находящихся на учёте в Кассе по безработице, в апреле треть приходилась на людей с пониженной трудоспособностью.

Из-за дефицита рабочей силы ускоряется рост зарплаты

Работники чувствуют себя на рынке труда всё увереннее. Растёт количество вакансий. Число увольнений по инициативе работника увеличивается. Из-за этого сохраняется давление и на рост зарплат. По данным Налогово-таможенного департамента, в первом квартале очень быстрый рост зарплат сохранялся. Причина, по-видимому, как в улучшающихся экономических показателях предприятий, так и в дефиците работников.

Развитие событий в первом квартале соответствовали прогнозу Swedbank. В этом году количество занятых должно немного увеличиться. Несмотря на рост спроса на рабочую силу, её предложение ограниченно. Поэтому мы ожидаем продолжения роста вакансий и снижения числа людей, находящихся вне рынка труда. Уровень безработицы должен немного вырасти в связи с реформой трудоспособности. Но это не облегчит жизнь хедхантерам, поскольку поиск подходящих работников останется нелёгкой задачей.

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