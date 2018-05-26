Swedbank: чаще всего жилищный кредит берут люди в возрасте 28–30 лет с доходом от 1000 до 1500 евро

"По сравнению с южными соседями в Эстонии предпочтение отдаётся более скромному имуществу и почти половина приобретённых в кредит квартир имеет площадь менее 55 м2, а более 60% домов имеют площадь до 150 м2. Средняя сумма кредита — 77 000 евро, а средняя сумма самофинансирования составляет 28 000 евро. Чаще всего жилищный кредит берут молодые люди в возрасте 28–30 лет. Крупные кредиты оформляют люди старше 30, когда появляется самая большая потребность в собственном жилье или в замене жилья на более просторное, поскольку именно в этом возрасте в семье появляются дети. Большинство получателей кредита, как и прежде, имеют доход в диапазоне от 1000 до 1500 евро, но их доля снижается, а доля тех, кто получает более 1500 евро, растёт”, — поясняет Пяргма.

Новые квартиры составляют почти треть всех сделок с недвижимостью. По словам Пяргма, наряду с энергоэффективностью и внутренней отделкой застройщики всё больше внимания уделяют и жизненной среде в более широком смысле. !Средний покупатель нового жилья — молодой человек в возрасте от 26 до 35 лет с доходом 1500. В большинстве случаев кредит берут с соходатаем. Девелоперы умеют учитывать потребности молодой семьи”, — говорит Пяргма и добавляет, что средняя сумма кредита при покупке жилья в новых проектах составляет 105 000 евро.

В 2016 году Swedbank приступил к выдаче жилищных кредитов под поручительство фонда KredEx. Возможностью взять жилищный кредит с меньшей долей самофинансирования пользуется каждый шестой получатель кредита. "Из всех объектов недвижимости, приобретённых под поручительство KredEx, около 90% — квартиры. „Половина берущих кредит под поручительство KredEx относятся к возрастной группе 26–30 лет. В большинстве своём они относятся к целевой группе молодых специалистов. Средняя сумма самофинансирования составляет примерно 10 000 евро”.