Swedbank: быстрый рост цен продолжается

Стоимость потребительской корзины выросла в октябре на 3,8 процента в годовом сравнении. Половина роста цен приходится на пищевые продукты, которые по сравнению с прошлым годом подорожали почти на 8 процентов, сообщает пресс-служба Swedbank AS.

На цены продуктов повлияло повышение стоимости молочных продуктов, фруктов и овощей. После двух с половиной лет застоя на низких отметках, цены на сельскохозяйственные продукты, произведённые в Эстонии, вновь начали расти. Свежие фрукты и ягоды в третьем квартале взлетели в цене по сравнению с прошлым годом почти на 70%, молоко на 60%, картофель примерно на 30%. Повышение цен было вызвано неблагоприятными погодными условиями и высоким спросом.

Более высокие ставки акцизов вызвали рост цен на алкогольные напитки, табачные изделия и моторное топливо. На цене топлива сказался также рост цен сырой нефти. В октябре цена сырой нефти в евро была на 5% выше, чем год назад. За последние три месяца нефтяные цены повышались под влиянием растущего в связи с оживлением мировой экономики спроса, снижения добычи со стороны OPEC и роста политической напряжённости.

По итогам 2017 года Swedbank прогнозирует рост цен на 3,4 процента. Цены растут, поскольку с одной стороны растут производственные издержки (сырьё, рабочая сила) и повышаются потребительские налоги. С другой — из-за роста зажиточности домохозяйств и оптимизма в отношении будущего, поскольку это позволяет повышать цены.

В следующем году, по нашим оценкам, рост цен может составить 3 процента. Примерно треть повышения произойдёт из-за роста акцизов на алкоголь, табак и бензин. Замедление инфляции происходит из-за снижения внешнего ценового давления: рост цен на нефть и прочее сырьё должен в следующем году затормозиться.