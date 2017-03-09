Swedbank: более всего от зимних травм страдает молодежь

Чаще всего травмы случаются именно у молодых. 71% зимних травм, как показала статистика Swedbank, случается с людьми в возрасте от 18 до 35 лет. 62% приходится на бытовые травмы, 18% – на спортивные, 13% – производственные травмы, 3% травм были связаны с дорожно-транспортными происшествиями и 3% – с насилием.

По словам руководителя сферы страхования жизни Swedbank Элерийн Рейнманн, зимой также большая часть несчастных случаев приходится на бытовые травмы, после которых идут повреждения, полученные во время занятий спортом на улице. „Большинство несчастных случаев связаны с падениями. Чаще всего происходят переломы берцовой кости, лодыжки, пяточной и плюсневой костей, перелом крестца, перелом пястной кости, разрыв сухожилия, разрыв связок”.

Рейнманн подчеркнула, что причиной травмы может стать и падение другого человека. „Был случай, когда мы выплатили компенсацию в связи с травмой, полученной в результате падения другого человека, которое привело к перелому у нашего клиента пяточной и плюсневой кости”.

Хотя завершающаяся зима была сравнительно мягкой, были и несчастные случаи из-за гололеда дорогах, которые приводили к переломам ребер, открытым переломам рук, переломам шейных позвонков и различным ушибам.

В зимние месяцы Swedbank Life Insurance SE выплатил компенсации в связи с 234 случаями травм на общую сумму около 72 500 евро. Средняя сумма компенсации в связи с травмой составила 267,00 евро. „Сумма компенсации зависит от тяжести повреждения. Например, человеку, который в результате падения на скользкой дороге сломал берцовую кость в трех местах, мы выплатили компенсацию в сумме более 1700 евро”, — пояснила Рейнманн.

„В Эстонии люди любят заниматься спортом под открытым небом. Зимой люди катаются на лыжах и сноубордах. Как дома, так и за рубежом. К сожалению, это сопряжено с различными рисками. Это подтверждается и статистикой травматизма”, — говорит Рейнманн, и подчеркивает, что большинство происшествий случаются с молодыми. „Поскольку молодежь любит различные виды зимнего спорта, то здесь нет ничего удивительного. Но мы рады, что все больше молодых людей приходят к осознанию своих рисков”.

Катаясь на лыжах и сноубордах, а также на санях, люди, к сожалению, иногда ломают предплечья, крестцы, лучевые и локтевые кости, руки. Бывали также переломы ребер, разрывы мениска и растяжения связок коленного сустава. Самая крупная компенсация (более 1800 евро) была выплачена человеку, получившему травмы при прыжках на сноуборде.