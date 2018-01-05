Swedbank: ближайшие перспективы роста промышленного сектора остаются хорошими

В ноябре прошлого года рост объема промышленной продукции замедлился до 3 процентов. Причина – в замедлении роста объёмов производства как в обрабатывающей, так и в горнодобывающей промышленности, а также в снижении производства энергии. По итогам 11 месяцев рост объемов производства в промышленном секторе оказался самым быстрым с 2011 года (8%).

Доля промышленного сектора в экономике (ВВП) за последние годы хоть и уменьшилась, но этот сектор в среднем за три квартала дал почти четверть (23%) прироста экономики, сообщается в пресс-релизе Swedbank.

Производство электроэнергии уменьшилось

За слабым результатом в выработке энергии в ноябре стоит 9-процентное снижение производства электроэнергии (потребление снизилось на 1%). Импорт снизился более чем в два раза (87% импорта поступило из Финляндии, 13% — из Латвии), в то время как экспорт увеличился всего на 8%. Несмотря на это, в торговом балансе Эстонии по электроэнергии возник профицит.

Доля обрабатывающей промышленности в продажах на внешний рынок снизилась

Причиной замедления роста объёмов производства в обрабатывающей промышленности стало снижение в ноябре темпов роста продаж как на внешний, так и на внутренний рынок. В то же время, по двум первым месяцам четвертого квартала рост продаж как на внешний, так и на внутренний рынок был сильнее, чем в третьем квартале. По итогам 11 месяцев, рост продажи продукции обрабатывающей промышленности на внешний рынок составил 6%, а на внутренний –11%. На внешний рынок было продано 67% продукции обрабатывающей промышленности. За последние три года доля продукции обрабатывающей промышленности, идущей на внешний рынок, постепенно снижалась. Например, в начале 2015 года на внешние рынки было продано 71–72% продукции. И снижение экспорта продукции электронной промышленности объясняет это лишь частично. Таким образом, предприятия обрабатывающей промышленности всё большую долю оборота обеспечивают за счёт внутреннего рынка.

Рост экспортных цен превышает рост цен ввозимых товаров

Хотя по видам деятельности поведение экспортных цен довольно сильно различается, благодаря высокому спросу предприятия этой отрасли могут запрашивать в среднем всё более высокую цену на внешних рынках. В ноябре экспортные цены в обрабатывающей промышленности выросли год к году на 6%. Рост импортных цен происходит медленнее, чем рост экспортных цен — в ноябре они выросли на 4%. Получается, что условия торговли выгодны для предприятий Эстонии, что позволяет им улучшать своё финансовое положение.

Объем производства изделий электронной промышленности сохранится на низком уровне

Объём производства изделий электронной промышленности (главным образом, оборудования мобильной связи) в ноябре хоть и продолжал снижаться, но спад этот, благодаря эффекту базы, должен с начала этого года понемногу замедлиться или даже прекратиться. В то же время, в первые два месяца четвёртого квартала прошлого года новые заказы в электронной промышленности продолжали постоянное падение. Это указывает на то, что в ближайшее время результаты здесь останутся слабыми. В других же областях деятельности заказы в последние месяцы прошлого года увеличивались, следовательно, здесь объёмы производства продолжат расти.

Рост объема мировой торговли — самый быстрый за последние 6 лет

В то же время скорость его роста за последние полгода стабилизировалась. В декабре индекс деловой активности в еврозоне достиг самого высокого уровня с 2011 года. Причина быстрого роста кроется в росте объема производства в обрабатывающей промышленности и в повышении активности в секторе услуг. Заказы и занятость на предприятиях обрабатывающей промышленности растут, но все чаще в качестве сдерживающего фактора выступают производственные мощности. Быстрый рост объёмов производства в конце прошлого года указывает также на сохранение сильного спроса как минимум в начале этого года. В то же время, цепочки и сроки поставки в еврозоне находятся под возрастающим напряжением, ускорился рост производственных издержек, что в свою очередь оказывает давление на отпускные цены.

Высокий спрос позволяет неуклонно повышать объемы производства

Хотя чувство уверенности промышленных предприятий Эстонии достигло показателей, существенно превышающих средние, за последние месяцы этот показатель стабилизировался. Но при этом промышленные предприятия демонстрируют нарастающий оптимизм относительно новых заказов, объемов производства и роста отпускных цен на ближайшие месяцы. Несмотря на то, что пик экономического роста, по-видимому, был достигнут в прошлом году, в начавшемся году можно ожидать сохранения высокого спроса, что позволит промышленным предприятиям наращивать объёмы производства и оборот как на внешнем, так и на внутреннем рынке.