Swedbank: ближайшие перспективы экспорта остаются хорошими

Экспорт товаров, произведённых в Эстонии, вырос в ноябре прошлого года на 8% в текущих ценах. В ноябре прошлого года в Эстонии было 1800 предприятий (в том числе 1700 зарегистрированных в Эстонии), которые экспортировали товары, произведённые в Эстонии, значится в пресс-релизе.

По сравнению с 2016 годом число предприятий — экспортёров существенно не изменилось. То есть увеличился средний экспортный оборот предприятий. Быстрый рост был в значительной мере обеспечен благодаря 5-процентному росту экспортных цен. Для разных товаров поведение экспортных цен отличается, но в связи с большим спросом предприятия могут запрашивать на внешних рынках в среднем всё большие цены. Объём экспорта, откорректированный с учётом роста цен, то есть — в постоянных ценах, вырос всего на 3%.

Сокращение вывоза оборудования мобильной связи замедлило рост объёма экспорта

Если в прошлом году по результатам 11 месяцев экспорт товаров, произведённых в Эстонии, в текущих ценах ускорился (в 2016 году рост 2%, в 2017 году 8%), то в постоянных ценах рост замедлился (в 2016 году 3%, в 2017 году 2%). Замедление было вызвано сильным спадом вывоза оборудования мобильной связи. Без оборудования мобильной связи за 11 месяцев прошлого года рост экспорта ускорился бы до 14 процентов в текущих ценах и на 9 процентов в постоянных ценах. Подытоживая, можно сказать, что, по предварительным расчётам, в четвёртом квартале прошлого года рост экспорта как в текущих, так и в постоянных ценах был в среднем более сильным, чем во втором и в третье квартале.

70% роста экспорта было получено за счёт вывоза изделий из древесины и экспорта масел

За 11 месяцев прошлого года экспорт товаров, произведённых в Эстонии, вырос на 610 миллионов евро. Около 70% этого роста пришлось на две группы товаров — изделия из древесины и различные масла (получаемые как из сланца, так и из угля). И хотя рост вывоза продукции из сланцевого масла был очень сильным, свою роль сыграл и быстрый рост цен на эту продукцию. Спад вывоза оборудования мобильной связи (340 миллионов евро) составил в денежном выражении более половины совокупного экспорта товаров, производимых в Эстонии. Поскольку при производстве оборудования мобильной связи доля добавленной стоимости в обороте очень невелика, то это не оказало на ВВП Эстонии большого влияния, как можно было бы подумать в связи с падением производства и экспортного оборота.

В наибольшей мере выросла доля эстонского экспорта в Германию и Голландию

Из-за спада вывоза изделий электронной промышленности Швеция в качестве целевой страны экспорта опустилась на второе место после Финляндии (доли составляют соответственно 17% и 18%). Больше всего в прошлом году среди целевых стран нашего экспорта выросла доля Германии и Голландии. Доля России хоть и немного выросла (2,5%), но далеко отстаёт от уровня многолетней давности. Экономика России восстанавливается и спрос улучшается, что позволяет предприятиям наращивать экспорт на этот рынок. Доля Китая в эстонском экспорте за последние годы постепенно росла, и в прошлом году приблизилась уже к 2%.

Ближайшие перспективы экспорта остаются хорошими

В прошлом году рост объёмов мировой торговли оказался самым быстрым за шесть лет, однако скорость этого роста во второй половине года стабилизировалась. Средний рост спроса на импорт у наших торговых партнёров в этом и следующем году хоть и замедлится, но останется достаточно высоким, чтобы предложить нашим предприятиям хорошие экспортные возможности. Осенью прошлого года выросли новые экспортные заказы в отраслях, работающих по заказам, за исключением электронной промышленности, и, по оценкам предприятий, их экспортные перспективы на ближайшее время улучшились. Предприятия отмечают улучшение своей конкурентоспособности на внешних рынках (особенно — за пределами ЕС). Рост расходов на единицу рабочей силы (показатель соотношения расходов предприятия на рабочую силу и производительности) хотя и замедлился, он продолжает оставаться быстрым, из-за чего цены наших предприятий приближаются к ценам стран с более высоким ценовым уровнем. Поскольку мы теряем нашу ценовую конкурентоспособность, всё большее значение для предприятий приобретают инвестирование в развитие продукции, улучшение управления и повышение эффективности цепей поставок. По нашим оценкам, рост экспорта немного ускорится, поскольку сильный прошлогодний спад в части оборудования мобильной связи должен оказать меньшее влияние, как минимум, благодаря эффекту базы.