Swedbank: 5-дневная болезнь снижает Вашу зарплату на одну пятую

С наступлением осени приближается и ежегодный пик заболеваний. Никто из нас не хочет планировать возможную свою болезнь или болезнь близких, но с экономической точки зрения целесообразно это делать. Так можно ослабить влияние вызванного заболеванием снижения доходов, сообщает Swedbank.

За первые три дня болезни 0 €

В случае заболевания работодатель не платит работнику компенсацию за первые три дня. С 4 по 8 день компенсацию платит работодатель, а начиная с 9 дня — Больничная касса. Ставка компенсации составляет 70% дневной зарплаты. С начала этого года вступило в действие изменение в законе, которое позволяет работодателю оплачивать также 2 и 3 день болезни, причём в размере 100% от средней зарплаты работника. Но, к сожалению, этой возможностью пользуются лишь 65 работодателей. Таким образом, большинству работников приходится по-прежнему учитывать, что за первые три дня болезни компенсацию им платить не будут.

5-дневная болезнь забирает из кошелька почти 20%

Компенсации по болезни на различных основаниях выплачивают как работодатель, так и Больничная касса, поэтому работнику довольно трудно понять, как на его кошельке может отразиться, например, неделя болезни его самого или члена семьи. По расчётам* Института финансов, работник, получающий среднюю зарплату, из-за трёхдневной простуды теряет более 13% зарплаты или 126 €. Из-за пятидневной болезни — уже 168 € или 18%. Если болезнь продолжалась 10 дней, то приходится мириться уже с потерей 273 €, или 30% заработка.

Кто останется дома с больным ребенком?

Если необходимо остаться дома с больным ребёнком до 12-летнего возраста, Больничная касса выплачивает компенсацию по уходу уже с первого дня (до 14 дней и в размере 80%). Если Вы останетесь с ребёнком на пять дней, доходы снизятся примерно на 90 € или на 10%. При 10-дневной болезни доход снизится уже более чем на пятую часть или на 206 €.

Важно знать, что Больничная касса платит компенсацию по болезни и по уходу не в соответствии с нынешней зарплатой, а исходя из дохода прошлого года, облагавшегося социальным налогом. Таким образом, если один из супругов в прошлом году не работал, то ему компенсация рассчитывается по минимальной зарплате, и с экономической точки зрения сидеть с больным ребёнком выгоднее тому родителю, который годом ранее работал.

В случае собственного заболевания или заболевания ребёнка, следует немедленно обратиться к семейному врачу, поскольку Больничная касса платит компенсацию в соответствии с календарными днями, то есть включая выходные. Если в пятницу появятся признаки заболевания, то компенсацию можно получить уже за выходные дни. Это снижает денежные потери.

Сформируйте резерв, чтобы снизить финансовую уязвимость

Последнее исследование Института финансов показало, что целых 39% семей за последний год оказалось в положении, когда семейные доходы не покрывали повседневные расходы на жизнь. В большинстве случаев проблемы возникают из-за неожиданных крупных расходов или из-за уменьшения доходов (например, в связи с болезнью). Примерно у четверти семей отсутствуют сбережения, которые помогли бы справиться в случае неожиданных расходов.

Целесообразно предусмотреть возможное осеннее заболевание в семейном бюджете, что позволит лучше защититься от неожиданностей. Для этого стоит сформировать у себя привычку регулярно откладывать деньги, чтобы и в трудные моменты был резерв для покрытия ежемесячных расходов. Но первым делом важно начать вести бюджет, чтобы получить точное представление о доходах и расходах, и понять, на чём можно было бы сэкономить, и сколько денег можно ежемесячно откладывать. Формирование необходимого денежного резерва требует как планирования, так и последовательности.

*Показательные расчеты Института финансов выполнены на основании средней нетто-зарплаты за 2016 год (917,79 €), при условии, что заболевание пришлось на октябрь.