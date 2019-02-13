13.02.2019, 10:30

Свыше 318 000 человек получат от Налогово-таможенного департамента уведомления об уплате земельного налога

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rus.delfi.ee
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Maksu-ja tolliameti uus maja
Maksu-ja tolliameti uus majaFoto: Andres Putting

Налогово-таможенный департамент (далее НТД) с сегодняшнего дня начал отправлять уведомления об уплате земельного налога. Свыше 318 000 человек получат в этом году от Налогово-таможенного департамента по почте, в электронных письмах и телефонных сообщениях более 381 000 уведомлений об уплате земельного налога на сумму 59 миллионов евро, сообщает департамент.

Люди получат уведомления об уплате земельного налога, как ожидается, до начала периода декларирования доходов, а также любой человек может проверить его посредством электронной среды e-maksuamet/e-toll. Если у человека имеется возврат подоходного налога на основании декларации о доходах, то при её подаче за счёт возврата можно удобно уплатить земельный налог.

”Поскольку в некоторых местных самоуправлениях увеличились ставки земельного налога и Земельный департамент в начале года привёл в порядок данные о земельных наделах, то в этом году может возникнуть ситуация, при которой земельный налог, рассчитанный на основании обновлённых данных, будет отличается от суммы за предыдущие годы”, — пояснила руководитель налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги.

По словам заместителя генерального директора Земельного департамента Трийну Ренну, упорядочивание данных земельного налога влияет на его размер только в отношении земельных наделов, которые по своему целевому назначению являются доходными сельскохозяйственными землями, расчёт земельного налога которых зависит от состава и размера их угодья. С изменениями данных своей земельной единицы можно ознакомиться на геопортале Земельного департамента. Если данные, представленные на геопортале Земельного департамента, отличаются (по оценке владельца) от ситуации в природе, то Земельный департамент просит владельцев сообщить об этом по адресу kataster@maaamet.ee или позвонить по телефону информации 675 0810. Земельный департамент перепроверит данные, при необходимости исправит их, а также оповестит об этом в местное самоуправление.

”Если местное самоуправление внесёт исправление в данные, то НТД может выслать исправленное уведомление об уплате земельного налога”, — сказала Лийвамяги. Земельные данные можно проверить посредством электронной среды e-maksuamet/e-toll при помощи ссылки, добавленной к каждому участку.

”Мы рекомендуем перепроверить данные до конца марта, потому что если есть необходимость изменить уведомление об уплате земельного налога, то мы сможем это сделать ещё до наступления срока уплаты налога. Так можно сразу же заплатить земельный налог верно, а также не возникнет необходимость пересчитывать уже уплаченную сумму или уплачивать проценты с задолженности”, — добавила Лийвамяги.

Земельный налог за землю, расположенную в единице любого местного самоуправления, в размере менее 64 евро следует уплатить в этом году к 1 апреля. Если сумма земельного налога превышает 64 евро, то ко 1 апреля следует уплатить как минимум половину суммы, но не менее 64 евро. Остальную часть земельного налога следует уплатить не позднее 1 октября.

По вопросам, связанным с уведомлениями об уплате земельного налога, частным клиентам просьба обращаться в НТД по телефону информации 880 0811 или электронной почте eraklient@emta.ee, а бизнес-клиентам — по телефону 880 0812 или электронной почте ariklient@emta.ee. По вопросам, связанным с налогообложением земли, а также применением освобождения от уплаты земельного налога, просьба обращаться в самоуправление по месту нахождения земли.

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