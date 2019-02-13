Свыше 318 000 человек получат от Налогово-таможенного департамента уведомления об уплате земельного налога

”Если местное самоуправление внесёт исправление в данные, то НТД может выслать исправленное уведомление об уплате земельного налога”, — сказала Лийвамяги. Земельные данные можно проверить посредством электронной среды e-maksuamet/e-toll при помощи ссылки, добавленной к каждому участку.
”Мы рекомендуем перепроверить данные до конца марта, потому что если есть необходимость изменить уведомление об уплате земельного налога, то мы сможем это сделать ещё до наступления срока уплаты налога. Так можно сразу же заплатить земельный налог верно, а также не возникнет необходимость пересчитывать уже уплаченную сумму или уплачивать проценты с задолженности”, — добавила Лийвамяги.
Земельный налог за землю, расположенную в единице любого местного самоуправления, в размере менее 64 евро следует уплатить в этом году к 1 апреля. Если сумма земельного налога превышает 64 евро, то ко 1 апреля следует уплатить как минимум половину суммы, но не менее 64 евро. Остальную часть земельного налога следует уплатить не позднее 1 октября.
По вопросам, связанным с уведомлениями об уплате земельного налога, частным клиентам просьба обращаться в НТД по телефону информации 880 0811 или электронной почте eraklient@emta.ee, а бизнес-клиентам — по телефону 880 0812 или электронной почте ariklient@emta.ee. По вопросам, связанным с налогообложением земли, а также применением освобождения от уплаты земельного налога, просьба обращаться в самоуправление по месту нахождения земли.