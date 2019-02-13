Свыше 318 000 человек получат от Налогово-таможенного департамента уведомления об уплате земельного налога

Люди получат уведомления об уплате земельного налога, как ожидается, до начала периода декларирования доходов, а также любой человек может проверить его посредством электронной среды e-maksuamet/e-toll. Если у человека имеется возврат подоходного налога на основании декларации о доходах, то при её подаче за счёт возврата можно удобно уплатить земельный налог.

”Поскольку в некоторых местных самоуправлениях увеличились ставки земельного налога и Земельный департамент в начале года привёл в порядок данные о земельных наделах, то в этом году может возникнуть ситуация, при которой земельный налог, рассчитанный на основании обновлённых данных, будет отличается от суммы за предыдущие годы”, — пояснила руководитель налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги.

По словам заместителя генерального директора Земельного департамента Трийну Ренну, упорядочивание данных земельного налога влияет на его размер только в отношении земельных наделов, которые по своему целевому назначению являются доходными сельскохозяйственными землями, расчёт земельного налога которых зависит от состава и размера их угодья. С изменениями данных своей земельной единицы можно ознакомиться на геопортале Земельного департамента. Если данные, представленные на геопортале Земельного департамента, отличаются (по оценке владельца) от ситуации в природе, то Земельный департамент просит владельцев сообщить об этом по адресу kataster@maaamet.ee или позвонить по телефону информации 675 0810. Земельный департамент перепроверит данные, при необходимости исправит их, а также оповестит об этом в местное самоуправление.