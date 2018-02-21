Свыше 10 000 австрийцев стали жертвами крупнейшей криптовалютной аферы

Более 10 000 австрийцев потеряли около 12 000 биткоинов после краха криптовалютной системы Optioment в конце ноября 2017 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на австрийскую газету Die Presse. Этот инцидент стал крупнейшей аферой с криптовалютами в Европе. Точная сумма пропавших средств неизвестна, но оценки достигают 100 млн евро. Кроме австрийцев пострадали граждане Германии и Турции.

В конце января австрийская служба по надзору в сфере финансовых рынков FMA уже вызвала представителей системы Optioment в прокуратуру для дачи показаний. Власти подозревают их в мошенничестве и организации финансовой пирамиды.

Optioment функционировала как многоуровневая маркетинговая система. Многие инвесторы говорят, что сами были задействованы в продажах. Организаторы обещали участникам доход от инвестиций от 1,5 до 4% в неделю и дополнительные выплаты за привлечение новых вкладчиков. ”Я привела туда всю семью. Мы вложили около 50 биткойнов. Я уверена, что деньги пропали”, — комментирует ситуацию одна из обманутых вкладчиц. Другой участник программы заявил, что побудил к участию в Optioment более 200 человек и сожалеет об этом.

Система Optioment было основана братьями из австрийской земли Штирия и мужчиной из Нижней Австрии. На встречах инвесторов они представлялись ”тремя мушкетерами Optioment”, устраивали шоу с игрой на воображаемых гитарах и организовывали сеансы медитации для того, чтобы участники могли ”ощутить уровень застрахованности вкладов”, сообщает участница пирамиды.

Организаторы пирамиды заявляли, что достижение обещанного прироста доходов обеспечивал робот-оператор криптовалют. В одном из видео они объясняют: ”Ваши биткойны не пропали. Они работают, вместо того чтоб звенеть в ваших кошельках. Если мы все будем работать, то наши биткойны тоже поработают на нас”.

Австрийские власти обратились в Интерпол за помощью в поиске подозреваемых в организации мошеннической схемы.